Szoptatási tanácsadó lesz a védőnő

Európában egyedülállónak számító anyatejgyűjtő hálózat működik hazánkban

Az anyatejes táplálás nemcsak az anya és gyermek kapcsolatát határozza meg, hanem számos betegség megelőzésében is szerepet játszik. A kormány ezért minden védőnő számára lehetővé teszi, hogy szoptatási tanácsadói képzést kapjon, így az egyedi eseteket is el tudja majd látni.

A védőnők laktációs képzést kapnak a jövőben a kormány támogatásával, vagyis speciális ismeretekkel fogják segíteni az édesanyákat a szoptatás idején – jelentette be Nagy Anikó egészségügyi államtitkár tegnap az anyatejes táplálás világhete kapcsán. Mint mondta, a kormány elkötelezett a nemzeti védőnői hálózat megerősítésében és abban, hogy növekedjen a szakterület elismertsége. Nagy Anikó hangsúlyozta, a szoptatás a betegségek megelőzésének leghatékonyabb formája: a helyes anyatejes táplálás meghatározza, milyen gyakran kell orvoshoz fordulni később.

– Az édesanyánál a szoptatás csökkenti az emlő- és petefészekrák kockázatát, valamint a magas vérnyomás kialakulásának veszélyét, a csecsemőnek pedig védelmet nyújt a fertőző légúti betegségekkel szemben, illetve ugyanígy megelőzheti a középfülgyulladást, a fogszuvasodást vagy a harapási rendellenességek kialakulását – fejtette ki.

Az államtitkár szerint a kormánynak hatalmas felelőssége van az anyatejes táplálás ösztönzésében, ezért a társadalom minden rétegében fel akarja hívni a figyelmet a szoptatás jelentőségére. A javulás már elindult: majdnem tízezerrel több csecsemőt tápláltak kizárólag anyatejjel hat hónapos koráig, mint a 2016 előtti időszakban.

– Magyarországon fejlett anyatejgyűjtő hálózat működik, amely egész Európában egyedülállónak számít. A tárca 2016 októbere óta másfélszeresére emelte az anyatejért adott támogatást, így egy literért 1800 forint helyett 2700 forint jár. A juttatás adómentes, a rászorulók pedig ingyen kapják a tejet, ehhez a támogatáshoz évente 200 millió forintot biztosít a kormány – emlékeztetett. Nagy Anikó arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban a korábbinál kedvezőbb családi adórendszert vezettek be, kiterjesztették a családtámogatások körét és elérhetővé tették ezeket az édesapáknak is, hogy hangsúlyosabban jelen lehessenek a család életében.

– Az egészségügyi államtitkárság komplex ápolói programot készít – amelynek a védőnők is a részei –, nemcsak a bérek, hanem a szakképzés, az ösztöndíjak és a lakhatás területére kiterjedően is – tájékoztatott Nagy Anikó.

Bábiné Szottfried Gabriella, az Egészségügyi Szakmai Kollégium védőnői tagozatának elnöke a sajtótájékoztatón arról beszélt: a védőnői szolgálatnak fontos szerepe van abban, hogy a ma elérhető ellenőrizetlen, nagy mennyiségű információt szűrjék, így a szoptatásról szóló tévhiteket is megszüntessék.