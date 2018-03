Szita Károly: a program nem csak a megyei jogú városokról szól

A Modern városok program nem csak a megyei jogú városokról szól, mert minden beruházás szolgálja a környező települések érdekeit is – mondta Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke kedden az M1 aktuális csatornán.

Szita Károly (Fidesz-KDNP) elmondta: Kaposvárra naponta 17 ezren járnak be dolgozni, a környező településekről iskolába is a városba hozzák sokan gyermekeiket, ezért egy iskolafelújítás is érinti a környéken élőket, ahogy az is, ha az ipari parkokkal új munkahelyek jönnek létre.

Felidézte: attól függően, hogy melyik település mikor került sorra – hiszen 23 megyei jogú várost látogatott végig a miniszterelnök – van, ahol már 2019-re befejeződnek programok, Kaposváron is két beruházás, és van, ahol 2022-re. Tartanak a munkák, ipari parkok, sportlétesítmények épülnek, felújítanak iskolákat, óvodákat, energetikai beruházásokat valósítanak meg – ismertette.

A polgármesterek nem akarnak „bevándorlóvárosokat”, de ez csak akkor maradhat így, ha az országnak olyan kormánya van, amely nem akarja, hogy Magyarország bevándorlóország legyen – jelentette ki Szita Károly.