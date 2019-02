Szili Katalin: Így fogadtak el, ahogy vagyok

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott az ECHO TV Őszintén című műsorában visszaemlékezett politikai pályafutására, amely 1989 óta tart. 2004 óta pedig főleg a határon túli magyarokért tevékenykedik, ami mindig is kedves volt számára. Szili Katalin nyíltan beszélt gyerekkori balesetéről is, amelynek következtében elveszítette bal kezét. A nyilvánosság előtt nem szokott arról beszélni, hogyan dolgozta fel a balesetet, most viszont elárulta, soha nem voltak emiatt hátrányai, sőt, úgy érzi példát tud mutatni, hogy így is el lehet érni bármit az életben.

Szili Katalin 1989 óta politizál. Előbb az MSZMP-ben később az MSZP-ben, amelynek 2009 óta nem tagja, jelölték köztársasági elnöknek is, ami azért nem következett be, mert az SZDSZ végül kihátrált mögüle. Jelenleg saját pártja van, elnöke a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppártnak, de miniszterelnöki megbízotti feladatkört is ellát. Főleg a határon túli magyarokért tevékenykedik, ami mindig is kedves feladat volt a számára. Mint mondta, 2004 december 5-e óta adhat ennek hangot.

A miniszterelnöki megbízott gyerekkori balesetére is visszaemlékezett. A 12 éves Katalin egy barátjával nagyszülei udvarán játszott, ahol találtak egy II. világháborús nehéz aknagyutacsot. Egy szöget akart beleverni ami felrobbant a kezében. Egy ideig az sem volt biztos, hogy életben marad, az őt műtő professzor azt mondta, valószínűleg van még dolga az életben.