Szilágyi tagadja a vádakat

A politikus cáfolta, hogy köze volt a játékgépekhez

Hazugságnak nevezte Szilágyi György jobbikos országgyűlési képviselő, hogy sógorával üzleti kapcsolatban állt, és így milliókat keresett a betiltott szerencsejáték-automatákon.

A politikus minderről azután nyilatkozott, hogy az Origó.hu az elmúlt napokban több ízben is arról cikkezett, hogy korábban a politikus családja százmilliókat keresett a játékgépeken. A portál szerint a képviselő sógora több, automatát üzemeltető cégnek volt az ügyvezetője, Szilágyi Györgynek pedig az volt a feladata, hogy parlamenti képviselőként lobbizzon a szerencsejáték-törvény ellen.

A jobbikos képviselő tegnap úgy fogalmazott: harminc éve ismeri a sógorát, ez alatt az idő alatt soha semmilyen üzleti kapcsolatban nem állt vele, soha egyetlen fillér közös üzleti hasznuk nem volt, és mindaz, amit az Origó.hu állít, miszerint ő bármilyen juttatást kapott ebből a bizniszből, szemenszedett hazugság.

A jobbikos politikus tegnapi sajtótájékoztatóján egyébként arról beszélt, hogy a Kádár-rendszerhez hasonlóan ma is csak azok juthatnak előre, akik rendszerhűek, a többieket pedig ellehetetlenítik és eltapossák. Szerinte 1989–1990-ben nem rendszerváltás, csak módszerváltás történt, mára pedig a teljes diktatúra felé megyünk.

– A volt tanácselnökökhöz hasonlóan, most a NER kiskirályai uralkodnak vidéken, és a fideszes média segítségével karaktergyilkosság áldozatává válik mindenki, aki szót mer emelni a hatalom ellen – fogalmazott a szóvivő, aki közölte azt is: a Jobbik addig folytatja az ellenállást, amíg be nem teljesül az 1956-os hősök álma, és újra szabad nem lesz Magyarország.