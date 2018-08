Szijjártó Péter: Igenis lezárható a tengeri migrációs útvonal is

Az olasz kormányzati struktúrában a migráció határköre a belügyminiszterhez tartozik, Matteo Salvini állaspontja pedig világos, az illegális bevándorlást Európa határai előtt meg kell állítani – hívta fel rá a figyelmet Szijjártó Péter az ECHO TV Napi aktuális című műsorában. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, amikor a magyar kormány migrációs politikáról beszél, akkor elengedhetetlen az intézkedések sorrendisége, vagyis minden egyes lépés, ami nem úgy kezdődik, hogy a határok feletti kontrollt vissza kell szerezni, arról nem érdemes beszélni. A magyar külügyi tárca vezetője arról is beszélt, meglátása szerint az európai parlamenti választási kampány során Magyarország komoly támadásokra számíthat Nyugat-Európából.

A keddi Orbán Viktor–Matteo Salvini-találkozóval kapcsolatban Szijjártó Péter kifejtette: két olyan ember tárgyalt egymással, akik már bizonyították azt, hogy hamis az a brüsszeli kommunikáció, amely az elmúlt három és fél évben arról szólt, hogy lehetetlen megvédeni a határokat. Magyarország bizonyította, hogy a szárazföldi határ igenis megvédhető, a szárazföldi migrációs útvonalak igenis lezárhatók – közölte a külügyi tárca vezetője.

A tengeri határok megvédéséről szólva a politikus példának hozta fel Ausztráliát, ugyanis a kontinensnyi országnak sikerült elérnie azt, hogy egyetlenegy illegális bevándorlókat szállító hajó se tudjon kikötni ausztrál földön.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott, Matteo Salvini az első olyan európai politikus, aki hajlandó kísérletet tenni annak bizonyítására, hogy a Földközi-tengeren is lehet sikeres a határvédelem. Az élet és az idő őt igazolta. Igenis lezárható a tengeri migrációs útvonal is. Ehhez persze, az kell, hogy az európai politikusok félretegyék a képmutatást és komolyan vegyék saját magukat is – tette hozzá.

A miniszter megjegyezte, több európai politikus – aki korábban Magyarországot is bírálta – ma már a külső határok megvédésének szükségességéről beszél, ennek ellenére migrációs politikája miatt Salvini továbbra is az európai támadások kereszttüzében áll.

Egyetértve Matteo Salvini keddi szavaival, Szijjártó Péter is úgy vélte, mindannyiunk érdeke, hogy egy új összetételű Európai Bizottság és egy új összetételű Európai Parlament jöjjön létre. A külgazdasági és külügyminiszter szerénynek nevezte a mostani Európai Bizottság teljesítményét, kiemelve azt, hogy csökkenni fog a tagállamok száma, minden idők legsúlyosabb terrorfenyegetettségében kell élni, a migrációs válság helyzete pedig egyre súlyosabbá vált.

Hozzátette: ettől az Európai Bizottságtól megoldásokat várni Európa érdekében hiú ábránd volna, vagyis kulcskérdés lesz az új összetételű Európai Bizottság és lesz az új összetételű Európai Parlament.

A migrációpárti szervezetek újabb rohamra készülnek

A májusi európai parlamenti választási kampányban Magyarország nyilvánvalóan téma lesz – ezt már azzal kapcsolatban jelentette ki a politikus, hogy hétfőn a nagyköveti értekezleten arról beszélt, rendkívül erős támadások várhatóak hazánk ellen, a migrációpárti szervezetek újabb rohamra készülnek.

Szijjártó Péter szerint ma a nyugati sajtóban a magyar kormány álláspontja viszonyítási pont és a nyugati politikusok is gyakran határozzák meg magukat a magyar kormány viszonylatában. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy téma leszünk, tehát támadni fognak minket.

Hamarosan szavaz az Európai Parlament a Sargentini-jelentésről. A migrációs vitával kapcsolatos események nem fognak alábbhagyni – tette hozzá.

Világkereskedelmi háború van kibontakozóban

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy világkereskedelmi háború van kialakulóban az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió és Kína között. Magyarország számára az EU az elsőszámú exportpiac, a magyar kivitel 79 százaléka Európába megy, az Unión kívüli legfontosabb exportpiac az Egyesült Államok, azt pedig Kína követi.

Szijjártó szerint azt látni, hogy a beruházásokért egyre fokozódik a nemzetközi verseny, Magyarország pedig egy olyan ország, ahol gazdasági teljesítményt nagymértékben határozzák meg a külső aspektusok.

