Szigorúbban szabályozták a választási kampányokat

Több kétharmados törvényt is módosított kedden az Országgyűlés

Az Országgyűlés kedden módosított egyes választásokkal kapcsolatos törvényeket. A jövő évi központi költségvetés megalapozásáról elfogadott törvényjavaslat 42 jogszabályt érintett, közte az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának emelését. A Ház pénteken szavaz többek között a közterületek életvitelszerű használatának tilalmáról és az ország jövő évi büdzséjéről.

Az Országgyűlés keddi ülésén napirend előtt a helyi ügyek parlamenti képviseletéről, a 2019-es költségvetésről, a betegjogokról, a devizahitelesekről és a magyar gazdaság versenyképességről is vitáztak a képviselők.

A migráció kérdésében Bóna Zoltán, a Fidesz képviselője egyetértését fejezte ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter álláspontjával, miszerint Magyarországnak ki kell lépnie az ENSZ migrá­ciós csomagja elfogadásának folyamatából, mert az ellentétes Magyarország és Európa érdekeivel, és olyan kötelezettségeket ír elő, amelyeket a migránsok joggal értelmezhetnek meghívásként.

gördülékenyebb lesz a voksolás lebonyolítása

A napirend előtti vitát követően a Ház határozathozatalokkal folytatta munkáját. A módosított választási törvények szerint szigorúbb szabályok vonatkoznak a jövőben a kampánytámogatások visszafizetésére, a választási plakátokon közzé kell tenni a megrendelő szervezet nevét, az átjelentkezések miatt a szavazatszámláló bizottságok nagyobb létszámmal működhetnek, a helyi választási iroda vezetője pedig fegyelmit kaphat, ha urnazárás után fél órával a szavazókörökben nem fejezték be a voksolást.

A jogszabály elfogadását köve­tően a szocialisták azonnal közleményt tettek közzé, amely szerint nem az ország, hanem a Fidesz–KDNP pártérdekét szolgálja a választási törvények módosítása. A válasz nem késett: a Fidesz-frakció szerint szánalmas, hogy a szocialisták saját kudarcuk, alkalmatlanságuk és bukásaik miatt évek óta mindig csak másra mutogatnak.

– A választások lebonyolítása gördülékenyebb, a kampányfinanszírozás szabályozása pedig szigorúbb lesz – értékelte Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője az elfogadott módosításokat

NÖVEKSZIK a képviselők tiszteletdíja

A parlament elfogadta a jövő évi központi költségvetés megalapozásáról szóló törvényjavaslatot, amely összesen 42 jogszabályt módosított.

A törvényjavaslat tegnapi elfogadásával augusztustól évente emelkedik az országgyűlési képviselők tiszteletdíja, amelyet az előző évi átlagbér háromszorosában határoz meg az ország­gyűlési törvény. A jóváhagyott törvény pontosítja a kormányülések dokumentálásának szabályait is. Az ülésről készült, nem selejtezhető összefoglalót a Miniszterelnöki Kormányiroda őrzi.

A T. Ház a döntés értelmében az újonnan létrejött Innová­ciós és Technológiai Minisztériumhoz (ITM) utalja többek között a szakképzést, a Magyar Tudományos Akadémia költségvetési támogatását pedig az ITM költségvetési fejezetébe helyezi át. Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló törvényt is módosította, amellyel felhatalmazta a kormányt, hogy személyeket jelöljön ki az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlásra.

A hajléktalanságról is vitáztak

A határozathozatalok után a parlament az előtte fekvő indítványokról készült bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáival folytatta munkáját. Szó volt többek között a gyülekezési jog megváltoztatásáról a magán- és családi élet védelme érdekében.

A képviselők vitáztak továbbá arról, hogy idén október 15-től tilos lesz életvitelszerűen közterületen tartózkodni. Az adótörvények módosítása, a kafetéria átalakítása a kormány szerint a munkavállalók érdekeit szolgálja azzal, hogy visszaszorítja a nem pénzben adott juttatások szerepét.

Szó volt arról a módosító javaslatról is, amely bizonyos esetekben bejelentési kötelezettséget határoz meg a külföldi befektetők részére egyes ágazatokban.A budapesti fejlesztésekről, illetve a filmipar támogatásáról is törvényjavaslatot terjesztett be a kormány az Országgyűlés elé. A fenti indítványokról és az ország 2019-es költségvetéséről pénteken szavaznak a képviselők.

Bénult ellenzéket lát a szakember

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója szerint a választási szabályok módosításánál, a költségvetést megalapozó törvényjavaslatnál alkotmányos felhatalmazásával élt a Fidesz–KDNP, tekintettel arra, hogy az adott szabályozás felülvizsgálata amúgy is napirenden volt, és szükségessé vált az eddig felhalmozott gyakorlati tapasztalatok beépítése – mint a választási módosítások esetében –, vagy EU-s kötelezettségből adódott a jogalkotás, mint az adatvédelemmel összefüggő szavazásnál. Ide tartozik az is, hogy az egész magyar politikát uraló álszent magatartással szakítva, de a szigorú összeférhetetlenségi szabályokat fenntartva, a képviselői munka valódi terhéhez idomulnak a fizetések.

A Sneider Tamástól Gyurcsányig tartó szivárványellenzék érzékelhetően lebénult, képtelen érdemben reagálni bármire, márpedig az ilyen politikai környezet alkalmas leginkább szabálymódosításokra. Azt láthatjuk, amit 2010 óta kisebb megszakításokkal mindig: egy, a felhatalmazásával legitim módon élő, aktív és cselekvő kormányzatot és egy bénult, tájidegen kisemlősként mozgó ellenzéket – tette hozzá.