Szenvedélyünk Tusványos – mi ott leszünk!

Kedden kezdődik a 29. Bálványosi Szabadegyetem. A hivatalos megnyitót szerdán tartják, de már kedden várják a közönséget koncertekkel és színházi előadással. Este Rúzsa Magdi ad koncertet. A Tusványos évek óta legjobban várt programpontja Orbán Viktor miniszterelnök előadása. Idén a miniszterelnök szombaton délelőtt beszél majd aktuális politikai kérdésekről. Az ECHO TV folyamatosan beszámol a rendezvényről. Élő tudósítások, exkluzív interjúk, politika, közélet és jó hangulat!

Összetartozás-tudat és hagyományos értékek – erre épül a 29. Tusványos.

Budapesten tájékoztatta a sajtó képviselőit a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborról Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke és Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke.

Németh Zsolt elmondása szerint elindult az európai jövőképek éles versenye, amelyre „Magyarország és a Fidesz is bejelentkezik”, szövetséget építve a nemzetek Európájáért. Szenvedélyünk Tusványos, ami azt jelzi, hogy a szókimondás, a nemzeti összetartozás-tudat, valamint a hagyományos értékekre épülő európai jövőkép már identitássá vált.

A külhoni magyarok természetes szövetségesei Magyarországnak és a Fidesznek, hiszen együtt olyan európai jövőkép megvalósítására törekednek, amelyben az EU és a megerősödő nemzetállamok, továbbá a kisebbségek autonómiája jól megfér egymással.

Toró T. Tibor a kezdetekre tekintett vissza, alátámasztva, hogy az annak idején nemzetpolitikai szabadegyetemként indult tábor ma már fesztivál méretet öltve egy sajátos konstrukció, de lényegében az állandóságot és az új kihívásokat vegyíti. Továbbá az értékeket mindenképpen igyekeznek megtartani, például azt, hogy az aktuális politikai és közéleti kérdéseknek teret adnak. Célkitűzésük minél inkább előítéletek nélkül közelíteni azokhoz a témákhoz, amelyek foglalkoztatják a társadalmat.

A 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szervezői a magyarországi Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, a Magyar Ifjúsági Tanács, kiemelt partnere pedig az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács.

Időszerű témák terítéken

Az idei szabadegyetemre minden nap délután 16 órától húsz lej a belépő ára, viszont diákok, egyetemisták és nyugdíjasok tíz lejért mehetnek be. A tusnádfürdői lakosok továbbra is ingyenesen vehetnek részt Tusványoson. A heti jegy hatvan lejbe kerül, míg sátrazni napi tizenöt lejért lehet.

Közel harminc programsátorban és helyszínen várják az érdeklődőket. Újdonság a Mátyás király emlékévhez kapcsolódó Mátyás-udvar és kiállítás, valamint a Vallásszabadság sátor, amely a vallásszabadság kihirdetésének 450. évfordulójára emlékeztet.

Tusványos szervezői idén is igyekeznek minden olyan időszerű politikai és közéleti témát terítékre tenni, ami érdekli az erdélyi magyarokat. Lesz több olyan beszélgetés is, ami Európa, ezen belül Közép-Kelet-Európa jövőjét járja körül, ugyanakkor közelebb kerülnek a nemzetpolitikai és gazdasági, valamint a kárpát-medencei térség sorsát érintő kérdések is.

Idén is közös előadást tart Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés László, az EMNT elnöke, európai parlamenti képviselő.

Kedden koncertek, szerdától szakmai-közéleti viták:

