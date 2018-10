Szegeden őrizetbe került az egykori Szeviép-vezér

Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Mini Hungary Park fejlesztése ügyé­ben, az ügyészség kezdeményezte a férfi letartóztatását – adta hírül tegnap közleményben a Csongrád Megyei Főügyészség. Egybehangzó sajtóértesülések szerint Baranyi Sándor, a Szeviép korábbi vezetője került rács mögé.

A vádhatóság azt közölte: a megalapozott gyanú szerint a Mórahalom külterületén épült emlékpark megvalósításánál a beruházó cég ügyvezetője és a vele vállalkozási szerződésben álló gazdasági társaság vezetője, illetve az államilag támogatott program műszaki ellenőri feladatait ellátó személy egymással összejátszva mintegy 550 millió forint vagyoni hátrányt kísérelt meg okozni az Európai Unió és a magyar állam költségvetésének.

A tényleges kár 436 millió forint, amelyből a végrehajtási eljárás során mintegy 50 millió forint térült meg.

A gyanú szerint a 2013 májusa és 2014 júniusa között benyújtott kifizetési kérelmeknél az elkészült makettek darabszámáról, illetőleg a program készültségi fokáról valótlan tartalmú dokumentumokat nyújtottak be és valótlan nyilatkozatokat tettek. Ezekre hivatkozva el nem végzett munkákra és be nem szerzett dolgokra is kérték a támogatások kifizetését, illetve a már kifizetett támogatások elszámolását.

Az őrizetbe vett újabb gyanúsított mind a beruházó, mind a kivitelező cégben tulajdonosi érintettséggel bírt, ténylegesen ő irányította az ügyben érintett többi gyanúsítottat, illetve adott utasításokat valótlan tartalmú teljesítési igazolások kiállítására, valamint a programok készre jelentésére. – A gyanú szerint az őrizetbe vett férfi utasítására valótlan okiratokkal lefedve a programtól eltérő célra is felhasználták az állami támogatás összegét – tették hozzá.

A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének kísérlete miatt indult nyomozást a NAV folytatja.

A Szeviép-károsultakat képviselő Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője tegnap jelezte: abban bízik, hogy az egykori Szeviép-vezér után minden csaló kézre kerül. – Ma már a szegediek is világosan látják, hogyan működött a szegedi maffiabaloldal – fogalmazott Szabó Bálint. Hozzátette: itt az ideje, hogy Szegeden is minden oligarcha és politikus bűnöző megtanulja: a szerződéseket be kell tartani és az alvállalkozókat ki kell fizetni.