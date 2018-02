SZDSZ-alapító tag személye a „függetlenség” bizonyítéka

Korábban már mi is hoztunk nyilvánosságra információkat a vélhetően Szél Bernadetthez is köthető Sebály Bernadettről, aki a milliárdos tőzsdespekuláns pénzén a szélsőbaloldali gondolkodó, Alinsky módszereivel szervez közösségeket.

A Tűzfalcsoport nemrég rábukkant a Civil Kollégium Alapítvány általa szerkesztett tanulmányára, amely az Open Society Initiative for Europe támogatásával létrejött 2015/2016-os közösségszervező program folyamatát, támogatottait és azok eredményeit mutatja be. A leírás szerint céljuk egy „új civil kultúra” megalapozása. Arról, hogy mit is takarhat ez a fogalom iránymutatást adhat az a tény, hogy blogjuk bannerén a Szrgya Popovics nevű Soros-katona Otpor! mozgalmának logója található.

A Civil Kollégium közösségi oldalán hétvégi olvasmánynak ajánlja Saul Alinsky szélsőbaloldali gondolkodó könyvét.

Hétvégi könyvajánlónk:Saul Alinsky a közösségszervezés, mint a módszer egyik megteremtőjének alapkönyve a szervezést,… Közzétette: Civilkollégium – 2017. december 8.

Az egyéves közösségszervező program 2015 júniusában indult a Nyílt Társadalom támogatásával, a Civil Kollégium Alapítvány szakmai vezetésével három közösségszervező mentor, köztük Sebály Bernadett felügyelete alatt. A másik két mentor Peták Péter és Giczey Péter. Peták Péter nem csak a CKA-n keresztül kötődik Soroshoz: Pécsett az Emberség Erejével Alapítvány munkatársa az Erősödő Civil Közösségek program keretében. Az említett alapítvány az első vidéki szervezet, amely Soros-pénzt kapott. Harmadik társuk, Giczey Péter pedig az SZDSZ alapító tagja, tehát „független”, „objektív” és nyilvánvalóan „civil”.

A haladó képzés során a Legislative Fellows programnak köszönhetően két alkalommal a felvilágosult Nyugatról jöttek demokráciából leckét adni amerikai szakértők. Köztük az a Dave Beckwith tartott előadást bázis- és szervezetépítésről, aki az Emberség Erejével Alapítvány álcivil aktivistáit is képezte és a CEU-n is előadott.

A többi amerikai előadó tagtoborzásról, koalícióépítésről, kampánytervezésről és szervezésről tartott gyorstalpalót a résztvevőknek.

A Tűzfalcsoport.Blogstar.hu joggal teszi fel a kérdést, hogy civil szervezeteket, közösségeket vagy pártokat akarnak-e létrehozni…

„Szervező Szerda” néven 2011 óta havi rendszerességgel tartanak közösségszervező képzéseket, melyeket 2016 óta négy másik szervezettel közösen bonyolítanak le, ezek között pedig megtalálható például az Auróra illetve a Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány. Eddig összesen 27 közösségszervezőt indítottak útnak országszerte az Ökotárssal együttműködve.

A Civil Kollégium Alapítvány többek között arról híresült el – írja a Tűzfalcsoport cikke – hogy kunbábonyi kiképzőközpontjukban polgári engedetlenségre és a rendőrökkel való szembenállásra, erőszakmentes ellenállásra tanítják a résztvevőket. A Magyar Nemzetben 2018. január 24-én közölt cikkben a CKA elnöke, Varga Máté azt nyilatkozta, hogy azért vágtak bele 8 éve a képzésbe, mert „már akkor is látták, hogy óriási demokráciadeficit van kialakulóban Magyarországon”.

A fentiek alapján – olvasható a cikkben – tehát 2010 előtt minden rendben volt az országban: nem volt korrupció, nem voltak szemkilövetések, rendőri brutalitás, nem voltak hazug politikusok, baloldali médiatúlsúly; akkor még demokrácia honolt kis hazánkban, egészen addig a pontig, amikor a választópolgárok jobboldali pártot választottak meg, kétharmados többséggel.

A retorika ismerős, nem kicsit, nagyon…

A Tűzfalcsoport megtalálta Sebály Bernadett blogját, amely ide kattintva tekinthető meg.