Százmillióból újították fel az észak-baranyai Szászvár rendelőjét

Százmillió forintból újították fel Szászvár háziorvosi és fogorvosi rendelőjét, valamint az ahhoz tartozó szolgálati lakást; a beruházás a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásaiból készült el – tájékoztatta a 2500 lelkes észak-baranyai nagyközség független polgármestere az MTI-t.

Dunai Péter közölte, új szigetelést kapott az épület, a nyílászárókat és a burkolatokat is lecserélték, a ház villamosenergia-ellátását pedig mostantól napelemek biztosítják.

Az akadálymentes rendelők és a várótermek teljesen új berendezést kaptak, továbbá több új orvosi eszközt, köztük egy több millió forint értékű fogászati kezelőt is vásároltak. Beszámolt arról is, hogy a rendelő fejlesztése mellett a szolgálati lakás hőszigetelését és nyílászáróinak cseréjét is elvégezték.

Dunai Péter ismertetése szerint a szászvári háziorvosi rendelő 1600, a fogászat mintegy 1000 ember ellátását biztosítja.