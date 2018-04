Századvég: nincs nagy jelentősége az ellenzéki jelöltek visszalépéseinek

A 2014-es választás alapján nincs nagy jelentősége a mostani ellenzéki visszalépéseknek - mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője csütörtök reggel a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Az elemző szerint 2014-ben a baloldal egységesen lépett fel, az Együtt azért jött létre, hogy az említett pártokat egységesítse. „Ugye ez Bajnai Gordon pártja Bajnai Gordon nélkül, és mára egy 1 százalék körüli szervezetté zsugorodott össze” – tette hozzá.

Emlékeztetett, hogy négy évvel ezelőtt egységes baloldali lista volt, és most a visszalépések is ezt reprodukálják. Új helyzet akkor lehetne, ha az LMP is tömegesen visszalépne – mondta.

Mráz Ágoston Sámuel kitért arra is, a kormánypárt feladata, hogy megmutassa, az ellenzéknek nincs alternatív ígérte: se miniszterelnök-jelöltje, se világos válasza a stratégiai kérdésekben, se arra vonatkozó meghatározása, hogy milyen felállásban lehetne az országot irányítani.