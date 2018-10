Szanyi színt vallott

Évekig nem sikerült érzékelnie, hogy a migráció komoly problémát jelent, és következetesen tagadta, hogy létezik a kvóta.

Soha nem mondtuk, hogy bevándorlóországgá akarjuk tenni Magyarországot – mondta Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője a szerdai parlamenti ülésen. Azt azonban elfelejtette hozzátenni, hogy az MSZP néhány évvel ezelőtt a bevándorlást álproblémának tartotta, mostanra viszont Európa Parlamenti képviselőjük azt hangoztatja, hogy a párt által nem is létezőként aposztrofált migrációs válságot bizony meg kell oldani.

Szanyi Tibor szerint Európa nem tűrheti tovább, hogy „Orbán és néhány más populista vezető önös hatalmi érdekből megbénítsa a döntéshozatalt az uniós migrációs politika sürgető reformjáról”. Minderről az Európai Parlament strasbourgi ülésén beszélt a politikus.

Az MSZP alelnöke szerint egyébként nem az illegális bevándorlás jelent veszélyt Európa számára, hanem a nacionalista, populista erők térnyerése, ami a közelgő EP-választásokra is befolyással lehet. Az Európai Parlament elnöke pedig az ülésszak megnyitóján elfogadhatatlannak nevezte Judith Sargentini és Ujhelyi István elleni támadásokat, bár az nem derült ki, hogy milyen atrocitás érte az említett politikusokat.

– Európa nem tűrheti tovább, hogy Orbán és néhány más populista vezető önös hatalmi érdekből megbénítsa a döntéshozatalt az uniós migrációs politika sürgető reformjáról. A mostani csúcs történelmi feladata, hogy meghiúsítsa az idegengyűlölő nacionalisták felelőtlen, ’minél rosszabb, annál jobb’ taktikáját, ami a most induló EP-választási kampány politikai légkörét is mérgezi. Kontinensünk országai előtt ugyanis ma már a migrációnál súlyosabb, távlatos gazdasági, szociális, fenntarthatósági és biztonsági kihívások állnak, s az EU jövőjéről szóló kampányban is ezekre kell összpontosítani – fogalmazott Szanyi Tibor, a Magyar Szocialista Párt EP-delegációvezetője európai parlamenti felszólalásában.

A politikus úgy vélekedik, hogy a „közösségi döntéshozatal blokkolása az EU súlyos politikai hitelvesztésével járhat”, továbbá az Európa-ellenes, populista, nacionalista erők befolyásának növekedésével az EP-választási kampányban. Az MSZP alelnöke szerint az Európa Tanács következő ülésén az állam és kormányfők feladata az, hogy végre érdemi, minden tagállam elkötelezettségét szavatoló döntéseket hozzanak az Unió migrációs politikájának tartós és humánus átalakításáról.

Szanyi Tibor leszögezi, hogy a döntés legtöbb feltétele immár rendelkezésre áll: a migrációs nyomás történelmi mélypontra csökkent, az Európai Bizottság pedig végre konkrét javaslatokkal rendelkezik az uniós határok hatékony, közös védelme, a Frontex megerősítése érdekében. Szanyi Tibor ugyanakkor emlékeztetett rá, hogy az ehhez nélkülözhetetlen tagállami egység változatlanul hiányzik, nem kis részben éppen az Orbán-kormány bomlasztó politikája miatt.

Pikáns adalék, hogy a szocialistáknak évekig nem sikerült érzékelniük, hogy a migráció komoly problémát jelent majd, sőt azt is következetesen tagadták, hogy létezik a kvóta.

Emlékezetes: Szanyi Tibor 2015 nyarán azt nyilatkozta a Hír TV-ben, hogy statisztikailag nincs kimutatható összefüggés a bevándorlás és a terrorizmus között, és később ugyanezt tette Molnár Zsolt is az ATV-ben, mondván, a menekültkérdésnek és a terrorizmusnak lényegében nincsen közös halmaza – de ugyanígy nyilatkozott Tóth Bertalan is a Népszavának.

A strasbourgi ülésszak hétfői megnyitóján egyébként Antonio Tajani, a Parlament elnöke elítélte a közelmúltban több képviselőt ért verbális vagy fizikai támadást. Szavai szerint „elfogadhatatlanok” a Judith Sargentini holland zöldpárti, Eleonora Forenza olasz baloldali, és Ujhelyi István magyar szocialista képviselő elleni személyes támadások.

– Az ilyen támadások korlátozzák a képviselők tevékenységét – jelentette ki Tajani, aki szolidaritását fejezte ki a megtámadott képviselőkkel.

Az, hogy milyen támadás érte őket és mikor, az viszont nem derült ki a felszólalásból.