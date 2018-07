Számítanak a védhatalmi szerepvállalásunkra is

Tőkés László szerint Nagy-Románia létrejöttének centenáriuma jó alkalom lenne a román–magyar viszony rendezésére.



Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke (képünkön) erről szombaton Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor zárónapján, az Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott fórumon beszélt. Közölte: az erdélyi magyarság ügye közel száz évvel elcsatolása után is rendezetlen, és többé-kevésbé így van a többi elszakított nemzetrésszel is. Elmondta: nincs kétsége afelől, hogy „a magyarság beolvasztására, kiszorítására és megsemmisítésére irányuló, poszttrianoni tradicionális pánromán nemzetstratégia” változott formában továbbra is érvényben maradt.

Tőkés László sajnálatosnak tartja, hogy az Európai Unió a beözönlő muszlimok emberi jogaira koncentrál, és szinte ügyet sem vet őshonos kisebbségeire, s maga is egyfajta magyarellenes politikai kurzus vonalán halad.

Orbán Viktort idézve kijelentette: a lehetetlenre kell vállalkozni, hogy a magyarellenességgel szembeszállva, szívós küzdelemmel és kellő politikai bölcsességgel áttörést lehessen elérni nemzet- és kisebbségpolitikai téren mind Európában, mind a Kárpát-medencében, mind pedig Erdélyben.

„Ebben a tekintetben éppen úgy számítanunk kell Magyarország védhatalmi szerepvállalására, miként a kárpátaljai magyar testvéreink tehetik ezt” – ismételte meg azt a kijelentését, amelyért megfosztották román állami kitüntetésétől.