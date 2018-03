Szakértő: politikai motivációjúak lehetnek az utóbbi bécsi merényletek

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő szerint talán politikai motivációjúak az utóbbi, Bécsben elkövetett merényleteket, amelyeknél egy katonát, valamint egy rendőrt támadtak meg.

Kis-Benedek Józsefet arról kérdezték az M1 aktuális csatornán kedden, hogy paprikaspray-vel lefújt egy osztrák rendőr egy afgán férfit, aki a bécsi Heldenplatzon megpróbálta őt kirángatni az autójából. A rendőr nem sérült meg, a támadót őrizetbe vették. Múlt péntek óta több késes támadás is történt az osztrák fővárosban.

Kis-Benedek József felvetette, hogy szervezettek-e ezek a támadások, vagy magányos elkövetőkről van szó. Megjegyezte: döntő többségében afgánok hajtják végre ezeket a támadásokat, az osztrák rendőrség statisztikái alapján 2016 óta ötven afgán hajtott végre ilyen késes merényleteket, őket az észak-afrikaiak követik ebben 16-tal. Szerinte ennek a hátterében állhat több ok is, az, hogy Afganisztánban háborús helyzet van, valamint lehet vallási, de politikai is a motiváció.

Azt mondta: abban az esetben, amikor az iráni nagykövet bécsi rezidenciájánál egy egyiptomi származású osztrák állampolgár támadt rá egy katonára, aki lelőtte, az is lehetett a háttérben, hogy az egyiptomi származású elkövető szunnita, az irániak pedig síiták.