Szakértő: illegálisan nem juthat be a menekültkaraván az Egyesült Államokba

A Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója szerint illegálisan biztosan nem léphetnek be az amerikai-mexikói határra tartó menekültkaraván tagjai az Egyesült Államok területére.

Varga Gergely az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában félőnek nevezte, hogy erőszakos cselekményekbe torkollik majd a katonaság és a menekülők szembetalálkozása az amerikai-mexikói határnál.

Szerinte probléma alakulhat ki az esetleges menekültkérelmek benyújtásánál az érkezők nagy száma miatt. A kérelmek elbírálása ugyanis nagyon sok időbe telne, és a hosszas várakozás a határon tovább szíthatja majd a feszültséget.

Varga Gergely megjegyezte azt is, hogy a mexikói hatóságoknak is lenne feladatuk az ügyben, ugyanakkor Mexikó jelentős belbiztonsági problémákkal küzd. Ugyanakkor rámutatott arra, hogy 2010-2012 óta meredeken emelkedik a közép-amerikai országokból az Egyesült Államokba tartó emberek száma, és ez már meg is haladja a Mexikóból érkezőkét.