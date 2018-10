Szakadás szélére került a Jobbik

Volner János szerint Sorosék segítik a párt balratolódását

Megtartja mandátumát a Jobbikból kizárt Volner János és az őt követő két jobbikos képviselő is. Fülöp Erik bejelentette, ő a pártból is kilép, míg Volner jövőjéről a Jobbik etikai bizottsága fog dönteni. Sneider Tamás a hét végén több ízben is hazugnak nevezte Volnert, aki szerint nem csak fideszes rágalom, hogy Soros György emberei segítik a Jobbikot a baloldalhoz való közeledésben és a nemzetközi kapcsolatteremtésben.

Nem adja vissza mandátumát a Jobbik frakciójából múlt pénteken kizárt Volner János, valamint az önként távozó Apáti István és Fülöp Erik sem – jelentette be a párt alelnöke a hét végén. Közösségi oldalán úgy fogalmazott: nem engedik, hogy a megüresedett helyet olyan képviselő vegye át, aki „keresi a baloldallal történő összeborulás lehetőségét”.

Mint arról szombati lapszámunkban részletesen beszámoltunk: pénteken reggel nyilvánosságra került Volner egy, a pártjával szemben igen kritikus hangvételű levele, amelyben többek közt azt írta, hogy kezdeményezte a Jobbik elnökségének feloszlatását, valamint egy tisztújító kongresszus összehívását is. A Jobbik vezetése még aznapra rendkívüli frakcióülést hívott össze, amelyen 17 igen, 4 nem, valamint 3 tartózkodás mellett az alelnök kizárása mellett döntöttek, dacára annak, hogy Apáti István és Fülöp Erik előre jelezte, ha Volnert kizárják, ők önként távoznak a frakcióból.

A történtek után nyílt üzengetés kezdődött Sneider Tamás pártelnök és Volner János között. Sneider szerint az alelnök a „skizofrén tudatlant” játssza, és nem mond igazat. A pártelnök arra is kitért, tudtukkal Kövér László házelnök már egyeztetett Dúró Dórával arról, hogy ha talál maga mellé még néhány képviselőt, a Fidesz úgy alakítja át a házszabályt, hogy „Novák Előd pártjának” frakciója lehessen. Dúró Dóra, a Mi Hazánk független képviselője lapunknak minderre csak annyit mondott, Sneiderék „hazudnak”.

– Ne hajtsd tovább a hülyeségrollert, már így is gyorsan száguld – reagált minderre Volner, aki cáfolta, hogy fideszes érdekből cselekedne.

– Tömegével keresnek azok a Jobbik-tagok, akiknek elegük van abból, amit csináltok.[…] Nagyon rossz úton jártok, Tamás, és sajnos nem csak fideszes rágalom, hogy Soros György emberei segítenek benneteket a baloldalhoz való közeledésben és a nemzetközi kapcsolatteremtésben egyaránt. Ha kéred, szívesen bizonyítom is, hogy meggyőződhessünk arról, ki is hazudik valójában és ki vezeti félre azokat a tisztességes embereket, akik még a Jobbikban maradtak – írta vasárnap Volner.

Az alelnökkel tartó Fülöp Erik közben bejelentette, nem pusztán a párt frakciójából távozik, hanem párttagságát is megszünteti. – A Jobbik vezetésének az utóbbi időben történt számos politikai, személyzeti döntésével nem értettem egyet, […] a jelenlegi vezetés által képviselt irányvonallal nem tudok azonosulni – indokolta döntését Tiszavasvári volt polgármestere. Lapunk kereste Apáti Istvánt is, hogy megtudjuk, marad-e a Jobbik tagja, ám a képviselő nem kívánt nyilatkozni. Volner János tagságáról a párt etikai vizsgálata dönt majd.

– Nincs probléma a Jobbikban – mondta az ülés után Jakab Péter, aki a párt kommunikációjához hűen arról beszélt, nincs pártszakadás, a Jobbik politikáját pedig mindenki támogatja a pártban. Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa azonban másként látja a Jobbikban zajló folyamatokat. A politológus a köztévében úgy fogalmazott, három meghatározó politikus távozásával a párt a szétesés szélére került.

– A Jobbik az elmúlt időszakban egy olyan hazugságspirálba került, amiből nem tud kijönni. Legutóbb azzal buktak le, hogy azt mondták, sokan belépnek a Jobbikba, de egy hangfelvétel szerint valójában kilépési hullám van – idézte fel Deák Dániel.