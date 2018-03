Szabó Zsolt cáfolta az offshore-os vádakat

Simicska Lajosnak és pártjának, a Jobbiknak a szervezett lejárató akciójáról van szó – így reagált a milliárdos vállalkozó tulajdonában álló Magyar Nemzetben megjelent vádakra Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, a hatvani választókerület fideszes országgyűlési képviselője. A lap azt írta, hogy csaknem ötmillió dollár, vagyis több mint 1,2 milliárd forint parkol Belize-ben annak az off­shore cégnek (Joy World Enter­prise Limited) a bankszámláján, amelynek az „igazgatója” Szabó Zsolt fideszes képviselő, államtitkár, valamint a felesége. A lap nem mutatott be ezt igazoló dokumentumokat, de azzal próbálta bizonyítani állításait, hogy Sza­bóék családi vállalkozása, az Exact-Cont Kft. ugyanarra a hatvani címre van bejegyezve, mint amelyik a dokumentumok egyikén szerepel.

Szabó Zsolt közleményben jelentette ki, hogy a Magyar Nemzet hazudik és hamis vádakat közölt írásában. – Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy sem nekem, sem feleségemnek, sem hozzátartozóim­nak nincs a tulajdonában a hatvani irodaházba bejelentett offshore cég, és abban semmilyen tisztséget nem viselünk – közölte. Hozzátette: az ügyben feljelentést tesz mindazok ellen, akik hazugsággal vádolják.

Lapunk információi szerint a cikkben szereplő irodaházra nemcsak az Exact-Cont Kft., hanem egy sor más vállalkozás is be van jegyezve, így a cím­egyezés nem bizonyíték. Az más kérdés, hogy ha a politikus az általa indított pereket meg is nyeri, az eljárások csak később, jóval a választás után vezetnek eredményre.

Közben a Nézőpont Intézet helyi közvélemény-kutatása arra mutatott rá, hogy még egy ellenzéki összefogás, egyetlen jelölt esetén sem tudnák legyőzni a kormánypárti jelöltet. Szabó Zsoltot a válaszadók 54 százaléka támogatja, míg Sneider Tamás (Jobbik) húsz százalékon áll. A harmadik helyezett Tóth Norbert (MSZP–Párbeszéd) támogatottsága hat százalék.