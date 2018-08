Szabadságra ment a kormányfő

„Nyaralni mentem. Ne keressetek // Gone on vacation. Do not disturb” – írta Orbán Viktor Facebookos bejegyzésében.

A posztot egy olyan összefoglaló képpel tette közé, melyen Benjámin Netanjahuval, Vlagyimir Putyinnal, Donald Trummpal, Recep Tayyip Erdogannal, Li Ko-csianggal és Angela Merkellel találkozott, valamint az unokáival látható.

Mozgalmas időszak volt. Jól megérdemelt a pihenés.