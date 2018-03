Stefka István: Karácsony árnyékkormánya fizetett ügynökökből áll

A nemzet szuverenitásáról, a nemzeti értékeinkről, a több mint ezer éves hagyományaink és a kereszténység megőrzéséről szól a Békemenet - jelentette ki Stefka István a PestiSrácok lapigazgatója, a Békemenet egyik alapítója az ECHO TV Napi aktuális című műsorában.

A Békemenet alapítója elmondta, hogy már az ENSZ is tele akarja telepíteni egész Európát migránsokkal. Hozzátette: újra elértünk egy olyan lélektani helyzetet, mint 2012-ben és most is el kell indulni.