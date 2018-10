Sport– és konferenciaközpontot avattak a Puskás Akadémián

Többfunkciós sportcsarnokot és konferenciaközpontot avatott szombaton Felcsúton a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia. Az új építményt nemcsak az akadémisták használhatják: tartanak itt testnevelésórákat a helyi középiskolásoknak, rendeznek meccseket a Bozsik-programban résztvevő környékbeli gyerekcsapatoknak, de edzőtáborok színhelye is lehet, illetve a Testnevelési Egyetem is tart majd itt kihelyezett órákat. A komplexumot Orbán Viktor miniszterelnök és Mészáros Lőrinc, A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány elnöke adta át.

Közel egyhektáros területen épült fel a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia új sport- és konferenciaközpontja. A létesítmény mintegy 12,5 milliárd forintból valósult meg; az akadémia 30 százalékos önerő mellett TAO-támogatásból fedezte a fejlesztést. A komplexumot az akadémia alapítója, Orbán Viktor miniszterelnök és Mészáros Lőrinc, A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány elnöke avatta fel szombaton.

A többfunkciós létesítményben a labdajátékok csarnoka kézi-, kosár- és röplabdamérkőzések megrendezésre is alkalmas. A csarnokban a futópálya, bokszring és konditerem mellett a szertornához szükséges összes eszköz is megtalálható. Az épületben a szertárak, öltözők mellett orvosi szoba, elsősegélynyújtó hely, edzői irodák és tárgyalótermek is helyet kaptak.

A helyi középiskolások a sportcsarnokot használják majd a testnevelésórákon, de itt rendezik a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) utánpótlás-nevelési programjában, a Bozsik-programban részt vevő környékbeli gyerekcsapatok téli focimeccseit is. A tervek szerint a nemzeti kézi-, kosár- és röplabda válogatottak a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpontban is tartanak a jövőben edzőtáborokat.

A konferenciaközponthoz egy 250 fős nagy és egy kis körelőadó, valamint tárgyaló tartozik. A központ nyitva áll a Magyar Labdarúgó Szövetség és más szakági szövetségek továbbképzései, tudományos szimpóziumai előtt, de az akadémia tervezi a konferenciaközpont üzleti célú hasznosítását is, így abban nem sporttal kapcsolatos rendezvényeket is tarthatnak.

A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia küldetése, hogy egyszerre képezze, oktassa és nevelje játékosait. Azoknak a gyerekeknek, akikből nem lesz profi sportoló, a testnevelő tanári, vagy az edzői pálya kínálhat jövőképet és karriert. Ezt a kettős életpályamodellt nemcsak az új sportközpont szolgálja: a szombati ünnepélyes ceremónián az alapítvány elnöke, Mészáros Lőrinc, valamint a Testnevelési Egyetem rektora, Mocsai Lajos együttműködési megállapodást írt alá az Akadémia és a felsőoktatási intézmény együttműködéséről. Az oktatók segítenek felkészíteni a növendékeket az emelt szintű testnevelés-érettségire, illetve az egyetemi alkalmassági vizsgára, cserébe az egyetem kihelyezett órákat tarthat a csarnokban.

A felcsúti sportkomplexum kivitelezését az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége és az Építéstudományi Egyesület építőipari mesterdíjjal ismerte el. A létesítményt Dobrosi Tamás tervei alapján építette fel a Fejér B.Á.L Zrt; Makovecz Imre tanítványa volt a Pancho Aréna tervezője is. Az építész szerint a létesítmény hangulatában, formáiban túlmutat a stadionon, és a különösen a belső térszervezési megoldásai izgalmasak. A Fejér B.Á.L. Zrt. dolgozott korábban a felcsúti stadionon és az idén februárban átadott új nemzeti lovardán, valamint részt vesz műemlékek felújításában is.

A Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítvány sportfejlesztési programjában ifjúsági szállás megépítése is szerepel az utánpótlástornákon, edzőtáborokban részt vevő fiataloknak. Az épület a tervek szerint 2019 végére készül el.