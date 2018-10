Spiclihálózat a Jobbikban

Nemcsak a Jobbik frakció bomlik, hanem egyre kevesebb a vidéki alapszervezet is. A napokban feloszlatta magát a párt szekszárdi alapszervezete. Szabó Balázs helyi önkormányzati képviselő kifejtette, miért nem akarnak – ahogy fogalmaznak – a Jobbik nevű bűnszervezethez, bizniszpárthoz tartozni.

Szabó Balázs a Tényeknek elsőként Hadházy Ákos ügyeiről beszélt. Mint elmondta, Vonáék nem akarták, hogy ebben a kérdésben megnyilvánuljon. „Gyakorlatilag dr. Hadházy Árpád, Hadházy Ákos édesapjának a korrupció-gyanús ügyeiről volt itt szó. Első körben nyilatkozhattam is a híradásokban, majd Szabó Gábor és Vona Gábor személyesen állított le ezeknek a nyilatkozattételeimről. Tehát nem adták meg a lehetőséget, hogy tovább nyilatkozzak, illetve megtiltották azt, hogy tovább nyomozzak ezekben az ügyekben. Én ennek nem tettem eleget, és gyakorlatilag ennek is lettem az áldozata.”

Majd folytatta: „Mindvégig azt mondták, hogy az LMP-vel való koalíció, illetve együttműködés fontos, és a XX. századi pártokat emlegették nekem folyamatosan.

Szabó leszögezte, hogy ez volt az a pont, amikor már nem tudott azonosulni a jelenlegi Jobbik vezetésével és a Jobbik irányvonalával.

„Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy miért vártam eddig és miért most tettem meg ezt a lépésemet. Gyakorlatilag nekem Volner János volt az utolsó mentsvár, hogy így fogalmazzak. Ő volt az az ember, akiben még bíztam, és akiben hittem, hogy esetleg még vissza tudja fordítani jó irányba ennek a valaha nemzeti pártnak a szekerét.”

Ennek kapcsán a volt szekszárdi képviselő megerősítette azt is, amire Volner János is utalt, hogy a jelenlegi pártvezetés a következő évi, tehát a 2019-es EP választásra valóban LMP-Jobbik együttműködést tervezett.

Állítólag a vidéki alapszervezetekbe megfigyelőket is beépített az országos vezetés, és ezeknek az embereknek az volt a feladata, hogy Szabó Balázsékról – aki erre vonatkozó bizonyítékokat is emlegetett – a magánéletet érintő információkat is gyűjtsenek és jelentsenek.

„Gyakorlatilag a mindennapjaimról is, hogy kik jöttek az irodámba, kikkel tárgyaltam és ilyen jellegű dolgok„ – mondta Szabó Balázs, aki arról beszélt, hogy egy véletlen buktatta le ezt a beépített embert.

”Volt egy választókerületi elnöki választás, ahol kaptam egy telefont a pártközpontból, melyben arról tájékoztattak, hogy egy 21 éves lány indul ellenem. Ennek kapcsán kezdtünk el gondolkodni és beszélgetni itt a tagtársainkkal együttvéve, hogy mi lehet vagy ki lehet ez a 21 éves lány, mert nem sok 21 éves lány volt közöttünk. Ugye ez az egy alkalmazottunk volt, de hát ő nem volt tag, mivelhogy nem léptettük be a szervezetünkbe. De amikor megkérdeztük tőle, akkor minden napvilágra került, és gyakorlatilag önmagát árulta el.”

Szabó Balázs arról is beszélt, hogyan képzeli jövőjét a továbbiakban:

„Nekem ezzel a közösséggel több dolgom nincsen, sajnos. A szívem szakad meg, mert benne van sok évi munkám. Gyakorlatilag engem Szabó Gábor kért fel 2013-ban, hogy alapítsam meg a szekszárdi alapszervezetet. Akkor még a választókerületből nulla, azaz nulla darab tagság volt, és én kilenc alapszervezetet hoztam létre a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak. Jelen pillanatban kicsit olyan, minthogyha a gyermekem halna meg, de el kell engednem, mert nem tudok azonosulni ezekkel a dolgokkal. Most úgy gondolom, hogy függetlenként a szekszárdiakért kell dolgozzam tovább az önkormányzatban, és aztán majd a jövő eldönti, hogy mi lesz a sorsom. Az biztos, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalomban soha többé semmilyen szerepet nem fogok vállalni” – fogalmazott a volt jobbikos, majd kérdésre válaszolva megerősítette, hogy kilép a pártból.

A teljes beszélgetés IDE kattintva érhető el.