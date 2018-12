Sorozatgyilkos lehet a győri vállalkozó

Akár sorozatgyilkos is lehet az a győri építési vállalkozó, aki ellen két villanyszerelő eltűnése és megölése miatt nyomoz a rendőrség. A férfi üzlettársai közül már négy villanyszerelőnek veszett nyoma a közelmúltban, és ugyancsak eltűnt az az ikrényi nő, aki korábban nem volt hajlandó eladni a telkét a gyanúsítottnak, majd az ingatlan mégis a terhelt érdekeltségébe került – írja az Index.

A portál úgy tudja, hogy É. Imrét (képünkön) előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberöléssel gyanúsítják a még tavasszal eltűnt villanyszerelő, Mácsik Zoltán ügyével kapcsolatban, aki egy abdai benzinkútnál telepített kamera felvételei alapján É. Imrével beszélhetett utoljára, mielőtt nyoma veszett. A gyanúsítottnál megtalálták Mácsik néhány személyes holmiját is.

Bár a vállalkozó vállalta a poligráfos vizsgálatot, de azon megbukott, és a kezein is lőpornyomokat találtak. A nyomozók a férfi házában rábukkantak arra a pulóverre is, amint Mácsik az eltűnése napján viselt, és azt is kiderítették, hogy férfi a letartóztatása előtti napokban többliternyi hipót és gyorsan kötő cementet vásárolt. Ráadásul Mácsik munkagé­peit is egy olyan helyen találták meg, ami É. Imréhez köthető.

Mácsik egy másik eltűnt villanyszerelőhöz, Orlik Vilmoshoz hasonlóan É. Imrének dolgozott, a férfinak évekkel ezelőtt veszett nyoma, a két ügyet nemrég egyesítették a nyomozók, mivel az építési vállalkozó mindkettejüknek tartozott az elvégzett munkájuk díjával, de egyiküket sem fizette ki. Orlik autóját később É. Imre unokatestvérénél találták meg.