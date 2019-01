Sorosék szervezik a tüntetéseket

Titkos egyeztetést tartottak a január 5-re szervezett tüntetés szervezői. Az Origó birtokába került dokumentumból egyértelműen kiderül, hogy a kormányellenes megmozdulások mögött szinte kizárólag Soros Györgyhöz köthető szervezetek állnak.

December 30-án titkos megbeszélést tartottak az elmúlt hetek kormányellenes tüntetéseinek szervezői – értesült az Origó. A döntően Soros György (képünkön) által szponzorált szervezetek tagjai az ellenzék egy-két meghívott képviselőjével a most szombati, Hősök terére bejelentett demonstrációról egyeztettek.

A Soros-alapítványokkal korábban is jó kapcsolatot ápoló, festékes rongálásairól elhíresült kormányellenes aktivista, Gulyás Márton által alapított Humán Platform Egyesület e heti akciója mellett minden ellenzéki párt kiáll. Az év végi megbeszélésen a balliberális erőket ernyőszervezetként összefogó Humán Platformon kívül többek között jelen volt a Hallgatói Szakszervezet is. Négy fő képviselte a szervezetet, míg például az MSZP-t csupán kettő.

A CEU mellett folyamatosan tüntető Hallgatói Szakszervezet alapítója, Nagy Klára, aki a Corvinus Társadalomelméleti Kollégiumában mélyült el marxista tanokban. A „szakszervezet” jelképe egy baloldali anarchista körökben jól ismert szimbólum, az ökölbe szorított kéz, amit a Soros György szervezetei által támogatott szerb Szrgya Popovics Otpor! mozgalmától vettek át.

A megbeszélésen ott volt a Főnix Mozgalom képviselője is. Horgas Péter, a szervezet vezetője korábban a Tanítanék Mozgalommal is közösen akciózott, sőt migránspárti tüntetést is szervezett. Sokatmondó az is, hogy a Főnix Mozgalom Facebook-csoportjának adminisztrátorai nem mások, mint Bőhm András volt SZDSZ-es parlamenti és fővárosi képviselő és Horváth G. György, aki a Népszabadságnak és az SZDSZ-esek által alapított Beszélőnek volt rendszeres szerzője.

A találkozón ott volt a Körúti Szalon nevezetű civil csoport üzemeltetője, Nagy Anita és Galgóczi Péter, az Oktogon közösség vezetője is. Galgóczi 2015 januárjától vett részt rendszeresen a kunbábonyi székhelyű Civil Kollégium Alapítvány két-három napos képzésein. 2016-ban pedig egy hathetes amerikai képzésre utazott ki, amelynek az volt a célja, hogy kelet-euró­paiakat ismertessenek meg hatékony közösségszervezési módszerekkel.

Pásztor Erzsébet, az Oktatói Hálózat képviselője is részt vett a titkos megbeszélésen. Az Oktatói Hálózat tagjai között a lukácsista filozófust, Heller Ágnest és Gyurcsány Ferenc kedvenc szociológusát, Ferge Zsuzsát is megtaláljuk, de a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, Tóth Csaba is feltűnik a szervezetben.