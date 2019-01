Soros György felügyeli tervei végrehajtását

A Fidesz–KDNP szerint Soros György diktálja Brüsszel migrációs politikáját – jelentette ki tegnap a kormánypártok nevében a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc szerint Brüsszelben a Soros-tervet hajtják végre, migránsokat akarnak betelepíteni Európába, népességcserét szeretnének a kontinensen, Soros György pedig személyesen és emberein keresztül is felügyeli a terv végrehajtását.

Személyesen ad eligazítást az ­Európai Bizottság legfőbb vezetőinek, akikkel az elmúlt időszakban legalább húsz alkalommal találkozott – mindig zárt ajtók mögött –, így többször is személyesen tárgyalt Jean-Claude Jun­ckerral, az Európai Bizottság elnökével, Frans Timmermansszal, a brüsszeli testület első alelnökével és Dimitrisz Avramopulosszal, a bizottság migrációs politikáért felelős tagjával – tette hozzá.

A frakciószóvivő azt is mondta, hogy Soros György fizetett emberei napi szinten járnak be az Európai Parlamentbe és vesznek részt konkrét brüsszeli migrációs javaslatok kidolgozásban is. Úgy fogalmazott, gyakorlatilag a markukban tartják és befolyásolják az Európai Parlamentbe jelentős részét, több mint kétszázhúsz képviselőt, köztük a magyar baloldal EP-képviselőit is.

A politikus megdöbbentőnek nevezte, hogy „Soros György mennyire behálózta Brüsszelt”. Nacsa Lőrinc ezért óriásinak nevezte az EP-választás tétjét: választani kell a bevándorláspárti Soros-lista és a Fidesz–KDNP bevándorlásellenes listája között.

Mindezt kiegészíti a Fidesz tegnapi közleménye, amely szerint Gyurcsány Ferencék beálltak Soros György európai parlamenti választási kampányába, hogy helyet kapjanak a bevándorláspárti Soros-listán. Őket csak a hatalom érdekli, és a hatalomért cserébe Soros érdekét védik, a magyar emberek döntését pedig támadják, mert képtelenek elfogadni a demokratikus választások eredményét.