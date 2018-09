Soros embere együtt örül Sargentinivel

Immár nem tagadja, sőt nyíltan vállalja a Soros György támogatásaiból működő Átlátszó.hu főszerkesztője, Bodoky Tamás, hogy egy klubba tartozik a Magyarország ellen uniós eljárást sürgető Judith Sargentinivel. Bodoky maga töltött fel saját Facebook-oldalára egy Brüsszelben készült képet, amelyen kedélyesen mosolyog Sargentinivel.

A kép alá Bodoky Tamás azt írta: „Celebspotting and a big thank you for Judith Sargentini”, azaz „Sztárfotó, nagy köszönet Judith Sargentininek”. Ismert, Sargentini már 2013-ban úgy fogalmazott a közösségi oldalán, hogy tíz éve együtt dolgozik Soros György egyik szervezetével, és kifogástalan az együttműködésük.

A holland zöldpárti politikus pedig egy évvel korábban nyíltan vállalta, hogy mit gondol Orbán Viktorról, amikor is a közösségi oldalán konkrétan lediktátorozta a magyar kormányfőt. Hazugságoktól hemzsegő jelentéséhez Sargentini mások mellett huszonkilenc nyíltan kormánykritikus, köztük számos, Soros György által pénzelt civil és jogvédő szervezet, illetve médium, így az Amnesty International, a MigSzol Migráns Szolidaritás Csoport, a Political Capital, a Transparency International, valamint a 444.hu állításait használta fel.

Természetesen köztük volt az Átlátszó is, amelynek beszámolóiból egyértelműen kiderül, hogy évről évre több tízmilliós támogatást kapnak Soros alapítványától, az Open Society Institute-tól, tavaly éppen 46,7 millió forintot.