Soros cseh és finn biztosoknál lobbizott

Elfogadtatnák a világszervezet migrációs csomagját

Soros György újabb európai uniós vezetőkkel folytatott tárgyalására derült fény, a spekuláns Jyrki Katainen finn és Vĕra Jourová cseh uniós biztosokkal egyeztetett a CEU helyzetéről. Mint ismert, a milliárdos rendszeresen tárgyal az uniós csúcsvezetőkkel, köztül Jean-Claude Junckerrel és Frans Timmermansszal, és számos megbízható emberén keresztül igyekszik az Európai Parlamentben is elfogadtatni az ENSZ migrációs csomagját.

Jyrki Katainen finn és Vĕra Jourová cseh uniós biztossal is egyeztetett Soros György a Magyarország ellen tervezett lépésekről, még 2017-ben, a Jean-Claude Junckernél, az Európai Bizottság (EB) liberális elnökénél tett látogatásakor – olvasható a finn mvlehti.net nevű portálon.

Bár az uniós vezetőkkel tárgyalt témák között volt a magyar felsőoktatási törvény módosítása, amely hatással volt a Soros által alapított CEU nevű egyetem működésére, a milliárdos nem volt hajlandó a kérdéssel összefüggésben szóba állni Navracsics Tibor oktatási ügyekért felelős uniós biztossal.

Katainennel – aki korábban Finnország miniszterelnöke is volt – még a davosi gazdasági csúcson is tárgyalt a milliárdos, s teázgatásukat egy nyilvánosságra került fotó is megörökíti.

Mint ismert, a tőzsdespekuláns az utóbbi két évben több alkalommal is látogatást tett az említett Jean-Claude Juncker mellett Frans Timmermansnál, az EB alelnökénél.

Az EP-választásokhoz közeledve Soros az elmúlt hónapokban a korábbinál is intenzívebben hallatta hangját az európai ügyekben. Mint azt korábban lapunk is megírta, Timmermans saját bevallása szerint is két évtizedes jó kapcsolatot ápol a milliárdossal, és rendszeresen egyeztetnek, s a nem nyilvános tárgyalásokon főként Európa egységének megerősítéséről esik szó. A korábbi sajtóhírek szerint Timmermans találkozott a legtöbbet a biztosok közül a Nyílt Társadalom Alapítvány brüsszeli központjának képviselőivel is.

Soros György Open Society European Policy Institute nevű befolyásos szervezetének legfőbb terepe az Európai Parlament és az Európai Bizottság.

EP-akkreditációja 12 lobbistájuknak van, akik összesen 52-szer, vagyis szinte hetente találkoznak az Európai Bizottság képviselőivel.

A Soros-hálózat zászlóshajójának, az Open Society Foundations belső adatbázisából korábban kiszivárgott kiadvány a 751 EP-képviselőből 226-ot sorol fel a spekuláns embereként, vagyis az anyag szerint a Soros-hálózatnak több „megbízható szövetségese” van a brüsszeli parlamentben, akik migrációpárti elképzelései megvalósításán dolgoznak.

Az Európai Parlament határozottan üdvözölte az ENSZ globális migrációs csomagjának decemberi elfogadását, s a képviselő-testület sajnálatát fejezte ki a „dezinformációs kampány” miatt, amelynek nyomán számos ország visszavonta támogatását az egyébként jogilag nem kötelező érvényű keretegyezménytől.

Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben, az EP plenáris ülésének az ENSZ migrációs csomagjáról tartott vitáján azt hangoztatta, hogy minden tagállam érdeke – az egyébként a gyakran veszélyes és illegális határokon át történő népmozgásokat legalizáló – migrációs csomag elfogadása, Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs politikáért felelős biztos pedig a Die Welt című német napilapnak nyilatkozott hasonlóképpen.