Soros a diákokat is felhasználja a tüntetésekhez

2018. november 21-én jelent meg blogunkon egy cikk „Hogyan szövi be Soros hálója a magyar tudomány és az oktatás világát (1. rész)” címmel, amelyben többek között feltártuk, hogy az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán (ÁJK) milyen Soros-közeli emberek oktatnak, és hogyan gyűrűznek be a Soros-szervezetek az egyetemi tananyagba is. Magunk sem számítottunk arra a reakcióra, amely ezt követte az ÁJK részéről: gyakorlatilag semmit sem tagadtak – olvasható a Tűzfalcsoport blogján.

A cikk megjelenése után egy héttel, november 28-án az ÁJK Közéleti Kör Facebook-csoportban az egyik tag, egy diák, közzétett egy bejegyzést, amiben felhívta diáktársai figyelmét egy új, „egyetemeken átívelő bázisdemokratikus alapú szerveződésre” amely a „diákok és egyetemek érdekvédelmével foglalkozna”. A pontos részletek megbeszélését vasárnapra tűzte ki, azaz december 2-ára.

Ez a szervezet a Hallgatói Szakszervezet, amelyről egyelőre annyit tudunk, hogy alapítója Nagy Klára, aki a Corvinus Társadalomelméleti Kollégiumában kapott marxista kiképzést. Az alapító gyűlését a november 24-én a CEU-ért hirdetett tüntetés után, a Kossuth téren kialakított „Szabad Egyetemen” tartották. Önmeghatározása szerint bázisdemokratikus szervezet, melynek fő szervei a rendszeres fórumok, a közösségépítés és az önképzés.

A „szakszervezet” jelképe egy baloldali anarchista körökben jól ismert szimbólum, amit a szerb rendszerdöntögető, Soros-kiképző Szrgya Popovics „Otpor!” mozgalmától vettek át: egy ökölbe szorított kéz tart egy ceruzát. Az ökölbe szorított kézfejet használták az Arab Tavasz és a Soros-által szervezett grúz forradalom során is, persze ceruza nélkül.

Az egy dolog, hogy ilyen gyorsan összegrundoltak egy szervezetet, de talán példa nélküli, hogy alig egy héttel a létrehozás után már helyet kapnak a felszólalók között egy fontosnak tartott tüntetésen a „rabszolgatörvény” ellen. Bizonyára olvasóink is érzik az iróniát abban, hogy diákok tüntetnek a túlóra ellen, de erre a magyarázatuk a munkás-diák szolidaritás (igazán kommunista csengése van, nem?).

A Hallgatói Szakszervezet alapító ülése tehát a Kossuth teret elfoglaló Szabad Egyetem által szervezett eseményen volt. Az világosan látszik, hogy a két szervezetnek köze van egymáshoz, hiszen gyakorlatilag ugyanaz a logójuk.

Ez a két diákszervezet együtt hirdette meg csütörtök estére a Kossuth térre a demonstrációt, amely során a tüntetők megdobálták a rendőröket és a Parlament épületét, gyújtogattak és randalíroztak a Nemzet háza előtt.

Vajon véletlen, hogy szinte gombamód szaporodnak a diákszervezetek? Tény, hogy az egyetemistáknak van minden társadalmi csoport közül a legtöbb szabadidejük, de kezdődik a vizsgaidőszak, az utcán való balhézás helyett tanulniuk kéne. Elgondolkodtató, hogy az „Otpor!” is diákszervezetnek indult…

A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatják.