Sokkal több jut most már a családok támogatására

A most kezdődő tanévben minden eddiginél több támogatás segíti a gyermekes családokat, minden eddiginél több pénz jut az oktatásra és az iskolafejlesztésekre – írta hétfőn közleményé­ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Hozzátették: 2019-ben 606 milliárd forinttal több jut oktatásra, mint a baloldal által utoljára benyújtott, 2010-es költségvetésben. Jelenleg is országszerte zajlanak az iskolafejlesztések, és folytatódik a tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés is. A második ütemben 26 tanuszoda, húsz tornaterem, nyolc új iskola épül, húsz iskola pedig bővül.

A minisztérium közleménye szerint 1 258 200 diáknak csengettek be az általános és középiskolákban. Több mint egymillió gyermek kapott ingyenes tankönyvcsomagot: az elsőtől a kilencedik évfolyamig mindenki, továbbá minden rászoruló diák. Ez gyermekenként 8–12 ezer forintos megtakarítást jelent a családoknak. Az ingyenes gyermekétkeztetési program ebben a tanévben is folytatódik; az előző tanévben már 600 ezer gyermek jutott így ingyenes vagy kedvezményes étkezéshez.

Jövőre a kormány 606 milliárddal költ többet az oktatásra, mint a baloldal által legutoljára benyújtott költségvetésben – mutatott rá a Fidesz országgyűlési képviselője tegnapi sajtótájékoztatóján. Böröcz László kiemelte: nagy a különbség a mostani és a 2010 előtti tanévkezdések között. Mint kifejtette, a balliberális kormányok alatt mindig pénzelvonással, iskolák bezárásával, a tankönyvek árának drágulásával kezdődött a tanév.

A fideszes politikus szerint volt olyan év, hogy a pedagógusok bére egyhavi összeggel csökkent, béremelésről pedig szó sem volt. Az iskolák fenntartási költségeit a balliberálisok a településekre hárították, a szülők terheit évről évre növelték.