Sokan nem tudják, hogy fertőzöttek

A korszerű gyógyszerekkel már elkerülhető az AIDS kialakulása

Ma Magyarországon mintegy kétezer HIV-fertőzöttet tartanak nyilván, de akár még kétszer ennyien is lehetnek azok, akik nem is tudják, hogy az AIDS vírusa ott van a szervezetükben. A szakemberek ezért is szorgalmazzák, hogy minél több helyen lehessen HIV-szűrést végeztetni, mégpedig ingyenesen.

Becslések szerint a négyezret is elérheti Magyarországon azoknak a HIV-fertőzötteknek a száma, akik nem is sejtik, hogy elkapták a vírust. Ez azt is jelenti, hogy folyamatos veszélynek tesznek ki másokat, elsősorban a szexuális partnereiket – hívta fel a figyelmet az AIDS világnapja alkalmából rendezett sajtótájékoztatón a Dél-pesti Centrum Kórház infektológus főorvosa.

Szlávik János szerint a helyzeten csak úgy lehetne változtatni, ha több szűrővizsgálatot végeznének. Ez azonban több új AIDS-szűrőállomást igényelne országszerte, ahol térítésmentes a vizsgálat, illetve fontos, hogy nálunk is kapható legyen a patikákban az otthon elvégezhető AIDS-teszt – mondta.

Hozzátette: a szűrések számát azért is fontos növelni, mert minden negyedik-ötödik ember már az AIDS-betegség végstádiumában fordul orvoshoz.

A HIV-fertőzés utolsó szakaszában kialakuló AIDS-betegség lappangási ideje 10-15 év, és a betegségben Magyarországon évente elhunyt 10-15 beteg kizárólag azok közül kerül ki, akiknél már a kialakult betegség stádiumában fedezték fel a fertőzöttséget. Szlávik János a kismamáknál kötelezővé tenné a szűrést, a vírushordozó anyák miatt ugyanis minden évben születik HIV-pozitív baba.

Magyarországon a betegséggel kapcsolatos járványügyi helyzet egyébként nem változott, az előző évekhez hasonlóan idén is kétszáz-háromszáz új fertőzöttet regisztráltak, és minimálisan emelkedett az AIDS-betegek, valamint az abban elhunytak száma is. Összességé­ben nagyjából kétezren tudják magukról, hogy HIV-fertőzöttek.

Ők a megfelelő gyógyszeres kezelés mellett nem fertőznek tovább, így akár családot is alapíthatnak. Van olyan páciens, aki 32 éve vírushordozó, de ma is él, dolgozik, családja van, és valószínűleg nem a vírus miatt fog meghalni – mondta Szlávik János példaként arra, hogy az AIDS a megfelelő gyógyszeres kezeléssel korlátok között tartható.

Sőt, mint kiderült,. kilencven százalékban meg is előzhető a PREP-pel, amit a vírushordozók szednek. A szakember ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy bár a HIV ezzel a szerrel jó eséllyel elkerülhető, csak az óvszer nyújt védelmet a többi, szexuális úton terjedő betegséggel szemben, ezért nem helyes, hogy a homoszexuális közösségekben egyre terjed a PREP alkalmazása.

A sajtótájékoztatón Ujhelyi Eszter, a Dél-pesti Centrum Kórház laborvezetője egy példaértékű kezdeményezésről számolt be. Eszerint a Józsefvárosban, az önkormányzatnak köszönhetően térítésmentes HIV- és hepatitiszszűrésen vehet részt minden – nem csak a kerületben élő – kismama.