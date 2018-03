Sok milliót repült el Hadházy

Az LMP társelnöke parlamenti ülés helyett is a drága hobbijának hódolt

Egy családi ház árát repülhette el 2016 végéig Hadházy Ákos. Az LMP társelnöke egyes számítások szerint összesen 17,5 millió forintot költhetett hobbijára. Közben a politikus tagadja, hogy sanyargatta volna a szomszédját a lakása megszerzése érdekében.

Amikor 2016 novemberében a képviselők a kormány oktatáspolitikájáról vitatkoztak az Országgyűlésben, akkor Hadházy Ákos, az LMP társelnöke Győr felett repült egy csaknem 50 millió forintos géppel – erről írt repülési naplók adataira hivatkozva tegnap a Bors. Hozzátették: a politikus a miniszterelnöknek címzett azonnali kérdések elhangzásakor sem volt ott az ülésteremben.

A bulvárlap kifejtette azt is, hogy az LMP antikorrupciós szóvivője akkor is inkább a hobbiját választotta, amikor – még önkormányzati képviselőként – Szekszárdon a város költségvetéséről, illetve az óvodai férőhelyekről tárgyalt a testület.

Egy furcsa esetre is rávilágított a Bors: Hadházy 2014. szeptember 10-én – papíron – 14 órától majdnem 17 óráig a gödöllői repülőtér környékén vezetett egy kisrepülőt, pedig abban az időpontban a szekszárdi közgyűlésen is ott volt, a jegyzőkönyvek szerint több alkalommal fel is szólalt. A lap azt írta, hogy Hadházy a repülési adatok alapján 2016 végéig 350 órát töltött a levegőben, az azonosított géptípusok és bérleti díjak alapján a hobbija így körülbelül 17,5 millió forintba került.

Közben az országgyűlési választáson a szekszárdi egyéni körzetben induló Hadházy Ákos tagadja, hogy sanyargatta volna szomszédját. Az ügy hátteréről a TV2 Tények című műsora készített riportot, ebben elhangzott, hogy az LMP társelnöke éveken át ellehetetlenítette a 69 éves szomszédja életét, hogy megszerezze a lakását.

A riport szerint Hadházy például elzárta a vízvezetéket szomszédjánál, így a nyugdíjas másfél éven keresztül az udvarról hordta a vizet egy vödörben. Később az LMP-s politikus felújította a társasház tetőszerkezetét, mintegy két és fél millió forintért, majd lakógyűlési határozatra hivatkozva arra kötelezték a szomszédot, hogy a tulajdoni hányadnak megfelelően félmillió forinttal járuljon hozzá a javítási költségekhez. A férfi nem tudott fizetni, Hadházy azonban pert indított, és elérte, hogy a szomszéd 70 ezer forintos nyugdíjából részletekben vonják le a tető javításának rá eső költségeit, valamint a perköltséget. Ez havi 27 ezer forint, így a férfinak tüzelőre sem telik.

Hadházy az üggyel kapcsolatban a Facebook-oldalán a szennysajtó újabb lejáratásáról írt, ami szerinte azért van, mert a kormánypártok félnek. Közölte, hogy a szomszédnak van tűzifája, amit ők takartak le, aprítottak fel, és az utóbbi időben ők is fűtöttek be vele. Szavai szerint a szomszéd sokáig – a tudtuk nélkül – ingyen használta az ő vizüket, most is ezt teszi, csak már a hozzájárulásukkal. Hadházy állítja: ők készítettek a férfi lakásába egy átkötést.

Kérdéseket küldtünk Hadházy Ákosnak a repüléseivel kapcsolatban, de az LMP társelnöke nem rea­gált megkeresésünkre.

A nyugdíjas férfi, aki válságos állapotban feküdt a Szekszárdi Megyei Kórházban, elhunyt.