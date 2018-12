Soha nem látott rendbontás a parlamenti ülésteremben

Több, Soros Györgyhöz köthető csoport szervezte a tegnapi tüntetéseket

Elfoglalta a házelnöki pulpitust, szirénázott, fütyült, lármázott az ellenzék a parlamentben, hogy így akadályozza meg a munka törvénykönyve módosítását, amelyet végül elfogadtak a kormánypárti képviselők. A Jobbik hídfoglalásos vonulásba kezdett, számos, Soros Györgyhöz köt­hető csoport pedig a Kossuth téri tüntetésre mozgósított az interneten. A túlóratörvényt egyébként Gyurcsány Ferenc is megszavazta.

Botránnyal és agresszióval próbálja kompenzálni társadalmi támogatottságának hiányát az áprilisi választáson súlyos vereséget elszenvedő ellenzék. Az Országgyűlés tegnapi ülésén az MSZP, a DK és a Párbeszéd képviselői elfoglalták a házelnöki pulpitushoz vezető lépcsőt, hogy így akadályozzák meg az ülés megnyitását és a munka törvénykönyve módosítását.

Eközben a jobbikosok egy molinót feszítettek ki, rajta egy keresztben áthúzott családok éve felirattal, és egy másik, rabszolgák éve 2018. kiírással, míg az LMP-sek papírokat szórtak a karzatról. Miután Kövér László hiába kérte az elnöki emelvényt és a szónoki pulpitust elálló ellenzéki képviselőket, hogy a rendzavarást hagyják abba, garantálják az Országgyűlés alkotmányos működését, a házelnök végül a saját helyéről nyitotta meg az ülést, amelynek levezetésével Latorcai Jánost bízta meg.

Az Országgyűlés alelnöke ezt szintén a helyéről volt kénytelen megtenni, mivel ő sem jutott fel a pulpitusra. Mellette fideszes politikusok, köztük Orbán Viktor, Gulyás Gergely és Rogán Antal állt sorfalat. A Ház végül az ellenzéki képviselők szirénázása, fütyülése, lármázása mellett fogadta el a határozati javaslatokat.

Noha a szavazásban maguk is részt vettek, több ellenzéki politikus mégis azt sérelmezte, hogy képviselői kártya nélkül is lehetett voksolni, ami szerintük szabályellenes. Szavazott a korábban egy zsidó nő megverésével hencegő Szávay István is, noha a jobbikos politikus a történtek után bejelentette lemondását.

Az országgyűlési jegyzőkönyv szerint egyedüli ellenzékiként Gyurcsány Ferenc is megszavazta a módosítást. Az ellenzék később hangosan kifütyülte Áder János köztársasági elnököt is, aki a Nemzeti Választási Bizottság új tagjainak megválasztásakor érkezett a T. Házba.

A Jobbik a plenáris ülés után „hídfoglalással egybekötött vonulást” hirdetett a köztársasági elnöki palotáig.

A hídfoglalásból végül annyi lett, hogy a Lánchidat lezárták, majd megnyitották a mindössze 50-100 vonuló kedvéért, majd a Sándor-palotánál Sneider Tamás elnök, illetve Gyöngyösi Márton frakcióvezető átadta követelésüket, miszerint Áder János ne írja alá a „rabszolgatörvényt”. További lépéseiket Gyöngyösi attól tette függővé, hogyan reagál a témában benyújtott népszavazási kezdeményezésükre a Nemzeti Választási Bizottság.

Mindeközben demonstráció kezdődött a Kossuth téren, amire számos, Soros Györgyhöz köthető szervezet mozgósított az interneten, köztük az Egymillióan az internetadó ellen, a Hívatlanul, az Oktatási Hálózat, az I stand with CEU, az Utolsó óra – Vészhelyzet az oktatásban, a Mi vagyunk a többség nevű Facebook-csoportok, valamint a Társaság a Szabadságjokért és a Szabad Emberek Magyarországért mozgalom.

A széles körű mozgósítás ellenére lapzártánkig mindössze pár százan vettek részt a tüntetésen, amin szakszervezeti vezetők mellett ellenzéki politikusok, így Kunhalmi Ágnes, Szél Bernadett és Gyurcsány Ferenc is felszólalt. Kora este a tüntetők a Lendvay utcai Fidesz-székházhoz vonultak, ahol áttörtek a rendőrökön, és páran elkezdtek felmászni az épületre. Noha ketten feljutottak, a rend végül helyreállt.