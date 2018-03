Simicskó István: újabb mérföldkőhöz ért a Zrínyi 2026 program

Újabb mérföldkőhöz ért a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program - közölte Simicskó István honvédelmi miniszter hétfőn Budapesten, a Magyar Honvédség anyagellátó raktárbázisán, ahol ismét nagy értékű eszközöket adtak át.

Benkő Tibor vezérkari főnök elmondta: a csaknem 3 milliárd forint értékű beszerzés nyomán 27 Rába tehergépjárművel, 8 készlet mobil ellenőrző-áteresztő ponttal, négy készlet drótakadály gyors telepítésére szolgáló utánfutóval és egy emelővillás targoncával bővül a honvédség szárazföldi eszközparkja.

A vezérezredes hozzátette, a 27 Rába H14-es rendszerbeállításával a honvédség 25-30 éves, 5-6 tonna teherbírású járműveit cserélik le. A mobil ellenőrző-áteresztő pontokat elsősorban missziós feladatokban használják majd, de azok esetlegesen terrortámadás esetén is alkalmazhatók.

Benkő Tibor is hangsúlyozta: az elmúlt negyed évszázadban leszállóágban volt a honvédség, de most valóban elindult a honvédség fejlesztése. Ez Magyarország, a magyar állampolgárok érdekét is szolgálja – közölte.

Simicskó István kiemelte: bár „sokan kétkedve fogadták”, látható, hogy lépésről lépésre haladnak a Zrínyi 2026 program megvalósításában, amelynek fő célja Magyarország biztonságának erősítése. A program fontos része a technikai modernizáció – mondta a miniszter, hozzátéve: a következő napokban és hetekben még számos eszköz átadásra készülnek.

A miniszter kitért arra, a program keretében folyamatosan bővülnek a honvédség képességei, s ez hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Honvédség logisztikája, mobilitása, országvédelmi képessége erősödjön.

Megjegyezte: a Zrínyi 2026 pártpolitikától független, kormányzati ciklusokon átívelő program, amelyet végig kell vinni.

A most átadott, Rába típusú járművek egy nagy múlt cég termékei – mondta a miniszter, hozzátéve: a honvédség fejlesztésekor külföldi licencekben is gondolkodnak, de kiemelt szempont a magyar ipar felkarolása.

Simicskó István és Benkő Tibor is felidézte, hogy a közelmúltban szintén a Magyar Honvédség anyagellátó raktárbázisán nagy értékű, a katasztrófavédelmi feladatok ellátására alkalmas eszközöket adtak át. Ezeket az eszközöket állították készenlétbe a most hétvégi rendkívüli téli időjárási helyzetben a lakosság segítésére.