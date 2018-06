Sikeresek a diaszpórát megtartó programok

Kanadától Brassóig látogatták a hazánkból érkező ösztöndíjasok az ottani magyar közösségeket

– A magyar diaszpóra mindig is mostoha kérdés volt a korábbi kormányok ideje alatt, de most külön szervezetet hoztunk létre számukra, ahol a teljes figyelem ezekre a közösségekre irányul – nyitotta meg ünnepi beszédét kedden Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kőrösi Csoma Sándor-program és Petőfi Sándor-program 2017/2018-as szakaszának zárókonferenciáján. A két kezdeményezés célja a diaszpóra magyarságának megszólítása, valamint a diaszpóra közösségi és kulturális életének megszervezése, a magyarnyelv-ismeret fejlesztése és szinten tartása a kiérkező ösztöndíjasok segítségével.

Potápi Árpád János nemzetpoliti­káért felelős államtitkár ismertetése szerint a Kőrösi Csoma Sándor-program 2013-ban indult útjára, akkor negyvenhét, többségében fiatal ösztöndíjassal, idén pedig már 180-an jutottak ki a diaszpóramagyarsághoz, többek között Clevelandbe és Sydney-be.

– A három éve életre hívott Petőfi Sándor-programmal minőségében is gyarapodott a nemzetmegtartó kezdeményezés, amely különösen a Kárpát-medencére és környékére koncentrál. Innen is ered a névadás: míg Kőrösi világszerte kutatta a magyarokat, addig Petőfi szinte az egész Kárpát-medencét bejárta – fogalmazott az államtitkár, aki hosszan sorolta, mely városokban milyen programok futottak az elmúlt programciklusban.

– Kanadában, Windsorban az ösztöndíjasaink magyar tematikájú családi napot szerveztek, Montrealban pedig magyarnyelvvizsga-felkészítő tanfolyamot tartottak. Madridban erdélyi napot rendeztek a fiatalok, Szarajevóban pedig balkáni konferenciát a félsziget országaiban lakó magyar diaszpóra küldötteinek – tájékoztatott Potápi Árpád János, aki arra is kitért, hogy jövőre be szeretnék vonni a programba Isztambul és Kijev városát is.

– A Petőfi Sándor-program részeként első osztályos magyar tankönyvet szerkesztettek a kiutazó magyarok Moldvában, valamint Fogarason elindították a magyarnyelv-oktatást, Máramarosszigeten pedig baba-mama és szülő-gyerek kapcsolaterősítő foglalkozásokat tartottak. Ez egyformán fontos a diaszpóra magyarságnak, a külhoni magyarságnak és az anyaország népességének is – jelentette ki a politikus.