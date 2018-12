Sérült rendőrök, könnygáz – anarchiába torkolló néhány száz fős tüntetés

Az utcán is volt nyoma annak a parlamenti rendbontásnak, amit az ellenzék szervezett az Országgyűlésben szerdán. A baloldali pártok felhívására néhány százan az utcára mentek szerda este, hidakat szerettek volna foglalni, Fidesz-székházat megtámadni, végül a Kossuth téren az Ország Karácsonyfáján álltak bosszút. A rendőrség könnygázt is alkalmazott, öt rendőr megsérült az események során.

Soha nem látott parlamenti rendbontásba kezdtek az ellenzéki pártok szerdán az ülésteremben, majd később az ő kezdeményezésükre indult a Kossuth térre szerda este az a néhány száz ember, akik fogékonyak voltak erre. Az eredetileg a szerda délelőtt elfogadott törvénymódosítás ellen tüntetők a Kossuth tér után a Fidesz Lendvay utcai székházához vonultak, közben többször is igyekeztek megbénítani a forgalmat Budapesten, hídfoglalás is tervbe volt véve, végül kisebb-nagyobb dugót sikerült okozniuk.

A Lendvay utcánál a rendőrökre támadtak, ahol valamilyen gázspay-vel támadtak rendőrökre. A balliberális média tudósítói valamiért úgy látták, hogy a rendőrök használtak könnygázt, ezt a híresztelésüket végül kénytelenek voltak ők is módosítani. A tüntetés szélsőbaloldali jellegét a Marseillaise-t éneklésével szerették volna még jobban kihangsúlyozni. Este a tüntetők, akikhez időközben jobbikosok is csatlakoztak, visszatértek a Kossuth térre, ahol már valóban kénytelen volt némi könnygázt is bevetni a rendőrség, miután az egyre agresszívebben viselkedő aktivisták provokálták a rendőröket, többen füstgránátokat, petárdákat, üvegeket, tojásokat, és sörös dobozokat dobtak a biztosítási feladatokra kivezényelt rendőrök irányába. A rendőrök parancsnoka a beosztott állomány testi épségének védelme érdekében elrendelte a védőfelszerelés használatát.

A rendőrök testpáncélt, védősisakot vettek fel, ennek ellenére öt rendőr megsérült. Az anarchisták, miután látták, hogy az Országházba nem fognak tudni bemenni, mást kerestek, ahol le tudják vezetni dühüket: az Ország Karácsonyfájának estek neki, szétdobálva, ellopva, illetve felgyújtva a köré rakott, eredetileg szegény gyerekeknek szánt szánkókat, majd padokat is felgyújtottak. A rendőrség ugyan higgadtságra intette a demonstrálókat, de nem sok sikerrel.

Az Origo helyszíni tudósítója szerint tudatosan készültek a rendbontók az agresszív fellépésre, ugyanis szóda-bikarbónát osztogattak, ami könnyíti a könnygáz által keltett tüneteket. Néhányan egy építkezésnél kezdtek el bontani, abból a célból, hogy azzal dobálják meg a rendőröket, sőt egy kukát is felgyújtottak. Előtte hanggránátokat, pirotechnikai termékeket, tojást, és minden mást dobált a rendőrök felé, egyik-másik csoport pedig a Lánchídra vonult, ahol a forgalmat akadályozta, a rendőrség a hidat átmenetileg lezárta. A rendőrökre támadó anarchistákat egyébként maga Judith Sargentini is örömmel biztatta a Twitteren. A Kossuth térről végül éjfél körül kiszorították a fogyatkozó létszámú tüntetőket, akik levezetés gyanánt a belvárosban rongálgattak, amit néhány szemeteskuka bánt.