Semmi számonkérhetőt nem ígérnek Tóthék

Valódi, konkrét jövőkép helyett egyelőre az foglalkoztatja az MSZP régi-új vezetőit, hogyan kerüljék el a párton belüli hatalmi és személyes harcokat.

– Az MSZP vasárnapi elnökválasztása nem válaszolta meg a hogyan tovább kérdését, mindössze a párt technikai, operatív működésének hosszú távú biztosítása történt meg – mondta a Nézőpont Intézet elemzője az M1 aktuális csatornán. Tóth Erik szerint az, hogy a két elnökjelöltre 54-46 százalék volt a leadott szavazatok aránya, politikai értelemben kiegyenlített küzdelmet mutat, ami annak tudható be, hogy sem Tóth Bertalan, sem Mesterházy Attila nem tudta a saját koncepcióját megjeleníteni, és elmagyarázni a párttagoknak, mit szeretne elérni. Ezeken túl az elnökválasztás szoros eredményében az elemző szerint a párton belüli konfliktusok is megjelentek.

Tény: megválasztása után az új elnök, Tóth Bertalan arról beszélt a Klubrádióban, reméli, hogy a Facebookon róla előnytelen képet posztoló, az elnökséget hajszál híján elbukó Mesterházy Attila is támogatni fogja. Tóth abban bízik, hogy nem lesznek a párton belül vele szemben álló lobbik. A párt választmányi elnökének megválasztott Kunhalmi Ágnes szintén azt hangoztatta: azon lesz, hogy személyeskedéseket kerülő vitákat folytassanak a hazai baloldal jövőjéről.

Fotó: Éberling András

– A párt, amely erős baloldali bástya, a kongresszuson összezárt – mondta Kunhalmi a köztévében.

Kiderült az is: noha Tóth Bertalan már vasárnap estére összehívta az MSZP elnökségét, hogy azonnal megkezdjék a felkészülést a jövő évi önkormányzati és európai parlamenti választásra, a testület ülésén semmi érdemleges nem történt. A párt új elnökhelyettese, Szakács László az ATV-ben elmondta, az új elnökség konkrét, számonkérhető dolgokat most nem vállalt, szerinte az lesz a mérce, hogy felfelé vagy lefelé megy az MSZP támogatottsága. Ez egyelőre azonban történelmi mélyponton van. A Závecz Research legutóbbi felmérése szerint a szocialistákra a teljes népességen belül csupán 6 százalék voksolna, de a biztos pártválasztók körében is 9 százalékra csökkent a támogatottságuk.

– Reméljük, Tóth Bertalan meg tudja állítani az MSZP zuhanását – írták közleményükben a Liberálisok arra rea-gálva, hogy megválasztása után az új elnök pénzéhesnek nevezte őket. Fodor Gáborék szerint Tóthnak egyedül akkor lesz esélye sikerre vezetni az immár 10 százalék alá süllyedt pártját, ha nem vádolja és rágalmazza a jövőben hazugságokkal korábbi szövetségeseit.

Közben hétfőn megrovásban részesítette a fegyelmi ügyek tanácsa az MSZP előző elnökét, Molnár Gyulát, amiért a politikus a párt háta mögött kötött 60 milliós megállapodást a Liberálisokkal – erről Tóth Bertalan pártelnök számolt be a Hvg.hu-nak. A testület megállapította Molnár fegyelmi vétségét. Tóth kijelentette: az ügyet ezzel az MSZP lezártnak tekinti.