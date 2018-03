Sárosdi Lilla védelmébe vette a nőverő Juhász Pétert

– Hazugságnak tartom mindazt, amivel vádolják, és a nyilvánosság előtt igyekeznek kivégezni ezt az embert – vette védelmébe Sárosdi Lilla színésznő, a zaklatási botrány kirobbantója Juhász Pétert, az Együtt elnökét, akiről a közelmúltban derült ki, hogy bántalmazta volt élettársát.

Sárosdi közösségi oldalán azt is közölte: a bíróságon tanúskodni fog, ugyanis 2015 és 2016 között Juhász szomszédjaként sok mindennek volt szem- és fültanúja, amit azonban egyelőre nem hoz nyilvánosságra.

– A gyerekeink azóta is összejárnak, és jelenleg is barátságban vagyunk Péter új családjával. Látom, hogy milyen szeretettel és gondoskodással viszonyul a gyerekeihez – fogalmazott a színésznő, aki egyúttal Schilling Árpád rendező felesége.

– Sajnálom,hogy csak most reagálok a Juhász-ügyre, annál is inkább, mivel ismerem őt is, a volt élettársát is – hangsúlyozta ugyanebben a posztban.

Emlékezetes, Sárosdi Lilla még 2017 októberében beszélt arról, hogy Marton László, a Vígszínház akkori főrendezője zaklatta, ami után hazánkban – a hollywoodi eseményekkel párhuzamosan – számos molesztálási ügy kapott nyilvánosságot.

A Lokál arra is rámutatott: úgy tűnik, a színésznőt nem zavarja, hogy korábban Juhász Péter az Indexnek nyilatkozva már elismerte, hogy egy órán át dulakodott a nővel, aki eközben „megsérülhetett”.

Mint arról beszámoltunk: a politikust februárban ezelőtt jelentették fel, miután nyilvánosságra került, hogy Juhász durván bántalmazta volt élettársát. Közben mozgalom indult azért, hogy a párt elnöke távozzon a közéletből.

A nő beperelte Juhászt, és a bírósági iratok szerint az tárgyalás során mondta: „48 kg voltam, lenyomott a kanapéra és rám térdelt, és megütött, már akkor feldagadt. Aztán nyugtatót és altatót adott, és még egy éjszakát ott töltöttem. Menstruáltam, ruhástul bőgtem, térdig véres voltam… nem tudtam felkelni.”

A TV2 Tények című műsora mutatta be a bírósági peranyagot és a gyámügyi osztály dokumentumait is, amelyben a hatóság megállapította: Juhásznál a gyerekeire nézve veszélyes közegészségügyi viszonyokat tapasztaltak, előfordult, hogy az apa a gyerekei előtt drogozott, és brutálisan megütötte gyermekei édesanyját.

A dokumentokból az is kiderült: a politikus mindig is félt a szomszédok és a szavazók véleményétől, ezért többnyire zárt helyeken – a lakásban, kocsiban, sőt gyakran a gyerekei társaságában – szívott marihuánát

Juhász bántalmazási ügyében március 14-én személyi szabadság megsértése gyanújával indított büntetőeljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság.