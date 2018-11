Sajnos gyakori a nők elleni erőszak

A kormány szigorúan elutasítja a bántalmazás minden formáját

A kormány elkötelezett a nőket érő erőszak elleni küzdelemben, fenyegessen az kapcsolaton belül vagy más módon – áll az Emberi Erőforrások Minisztériumának tegnapi, a a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján kiadott közleményében. Magyarországon nagyjából minden ötödik nőt bántalmazzák egy szakértő szerint.

Megdöbbentően gyakori a nők elleni erőszak, nagyjából minden ötödik nő bántalmazott Magyarországon – jelentette ki vasánap Kalamár Hajnalka klinikai szakpszichológus az M1-en. Megjegyezte azt is, sokaknak kényelmetlen erről a kérdésről beszélni, nagy részük nem mondja el, mi történt vele, így a bántalmazottak valós száma még magasabb lehet.

Kalamár Hajnalka azt is elmondta: Magyarországon a nőknél az egyik leggyakoribb halálozási ok a családon belüli erőszak. Hetente egy nő hal meg Magyarországon bántalmazás miatt – hangsúlyozta. A klinikai szakpszichológus felhívta a figyelmet arra is, hogy a lelki bántalmazásnak legalább olyan súlyos következményei lehetnek, mint a fizikai erőszaknak.

November 25. a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának vasárnap, ez alkalomból kiadott közleménye szerint Magyarország kormánya elutasítja a bántalmazás minden formáját és elkötelezett a nőket érő erőszak elleni küzdelemben, fenyegessen az kapcsolaton belül vagy más módon.

2013-ban életbe lépett Európa egyik legszigorúbb büntető törvénykönyve, amely kiemelten védi a nőket, és kiemelten bünteti a nők elleni erőszakos bűncselekményeket. Azt írták: a magyar kormány mindent megtesz azért is, hogy megvédje Magyarországot és a magyar nőket a tömeges bevándorlástól és az azzal együtt járó erőszakos bűncselekményektől, amelyeknek száma a bevándorlóországokban radikálisan megnőtt.

Kiemelték, hogy a kapcsolati erőszak áldozataira fordított éves finanszírozást is a többszörösére emelték, hárommilliárd forint fejlesztési forrást is biztosítanak, emellett pedig folyamatosan bővítik az intézményrendszert: 2016 óta a krízisközpontok ötven százalékkal nagyobb költségvetési támogatással működnek, a titkos menedékházaknak biztosított forrás pedig több mint a duplájára emelkedett.

A világnap alkalmából a magyar kormány arra hívja fel a figyelmet, hogy a kapcsolati erőszak visszaszorításában kiemelten fontos a probléma mielőbbi jelzése és a segítségkérés. Az érintetteknek egyre több lehetőségük van, nem szabad megvárni, hogy az erőszak krízishelyzetet idézzen elő.

Ha valaki segítséget szeretne kérni, az országos kríziskezelő és információs telefonszolgálat országosan hívható, ingyenes telefonszámán, 06-80-20-55-20 és a Bántalmazás.hu oldalon teheti meg.