Saját tagságának is hazudik a Jobbik

Újabb kínos hangfelvétel került elő arról, miként csapnák be szimpatizánsaikat

A Jobbikot érintő kilépési hullámról hazudni kell a tagságnak, a „Toroczkai-bagázst” pedig hitelteleníteni kell – erről egyeztetett a párt vezetősége egy hangfelvétel szerint. Az egyik érintett, Z. Kárpát Dániel vállalhatónak tartja az elhangzottakat.

Bár a nyilvánosság előtt az ellenkezőjét állítják, a Jobbik vezetésében tökéletesen tisztában vannak a pártot sújtó tömeges kilépésekkel – derül ki abból a hangfelvételből, amelyet a Figyelő tett közzé.

Ezen Farkas Gergely, a Jobbik országgyűlési képviselője, Z. Kárpát Dániel, a párt alelnöke, országgyűlési képviselője, illetve egy ismeretlen személy arról cserél eszmét, hogy a tagságnak azt kell mondani: a pártba akár kétszer annyian léptek be, mint ahányan távoztak. Erre még Z. Kárpát is úgy reagál: „Ez kamu! Jó, hát ezt egyikünk sem hiszi el.” Sőt, egyfajta poénként elhangzik az is, hogy „valakit kirúgunk, és beléptetjük”.

Farkas Gergely a beszélgetésben felveti azt is, hogy meg kellene szólaltatni egy híresebb embert, hogy ő most lép be, mert most kezd bízni a Jobbikban, „tehát felmutatni az ellenpólust is, hogy ne csak az a kilépési hullám söpörjön végig a médiában, hanem az ellenoldal is, ami a miénket erősíti”.

A jobbikos képviselők azon is tanakodnak, hogy hitelteleníteni kell a kilépőket, a „Toroczkai-bagázst”, mégpedig azzal, hogy azok nem ideológiai nézetkülönbségek, hanem személyes ambíciók miatt léptek ki, mert nem jutottak poszthoz, ezért alakították meg a Mi Hazánk Mozgalmat.

Z. Kárpát Dániel kijelenti, hogy „a sas nem kapkod legyek után, tehát ha azt a látszatot fent akarjuk tartani, hogy itt nincs pártszakadás, és igazából itt nem mi vagyunk reagálási kényszerben, akkor nagyon csínján kell ezekkel bánni”. – A legjobb lenne talán, ha egy összefoglaló cikk készülne, […] hogy az összes lúzerről bebizonyítjuk, hogy miért lúzer. Most nyilván ezt nem injekciósan kell megírni, tehát semmiképpen sem úgy, hogy itt valami összeesküvéselmélet-szaga legyen, de az lenne a jó, ha a kommentelőink egy copy paste-tel ezt így mindenhová be tudnák szúrni – mondja Z. Kárpát.

Hozzáteszi, hogy szerinte ne [a Jobbik szócsöveként funkcionáló] Zsúrpubi.hu-n hozzák le ezt az összefoglaló anyagot, mert a portál „annyira leekézte magát, az összes ilyen támadó jellegű cuccunk ott jelent meg az utóbbi hetekben-hónapokban”.

A Hír TV megkeresésére Z. Kárpát azt állította, hogy a felvételen a Jobbikból kilépő, de a mandátumukat vissza nem adó tagokról szólt. Hangsúlyozta: ő éppen arról beszélt, hogy nem hihető híresztelést nem ildomos terjeszteniük.