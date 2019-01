Rugalmasabb a családok támogatási rendszere

Rétvári: A gyed extra jelentősen javított a kisgyermekesek helyzetén

A gyed extra intézkedéscsomag azért rendkívüli, mert a szülőket támogatja akkor is, ha újabb gyermek vállalása, és akkor is, ha a munka világába való visszatérés mellett döntenek – írta csütörtökön válaszában Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, akihez Bangóné Borbély Ildikó szocialista országgyűlési képviselő intézett kérdéseket.

A kisgyerekes családokat érintő szociális juttatás, a gyermekgondozási díj (gyed) ügyében tett fel írásbeli kérdést Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s ország­gyűlési képviselő mindjárt az év elején, amely így hangzott: „Mennyien részesülnek a gyed maximális összegében?” Önök minden megnyilvánulásukban a társadalom valamely csoportját próbálják politikai céljaiknak megfelelően felhasználni. Most éppen a gyedben részesülő édesanyák vannak soron – kezdte írásbeli válaszát csütörtökön Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériu-­mának parlamenti államtitkára, aki szerint a szocialisták a kormányzásuk időszakában más társadalmi csoportokhoz hasonlóan az édesanyákról is megfeledkeztek.

Rétvári Bence válaszában azt hangsúlyozta, hogy az MSZP vezette kormányok számos olyan intézkedést hoztak, amelyekkel tönkretették a magyar családokat. Így egyebek mellett 2006. január elsejével megszüntették a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, valamint az egy és két gyermeket nevelő családok családi adókedvezményét, a három- és többgyermekesek esetében pedig megkurtították azt, ezzel együtt egy évvel megrövidítették a gyest is, de ezt a döntésüket a 2010-es kormányváltás után azonnal korrigáltuk – hívta fel Bangóné figyelmét az államtitkár.

Rétvári Bence szerint a családok nemcsak a szocialista kormányok intézkedéseire emlékeznek, hanem arra is, hogy mit tett a Fidesz–KDNP 2010 óta. Mint írta, a 2014-től bevezetett gyed extra jelentősen javított a kisgyermekesek helyzetén, s az intézkedés azért rendkívüli, mert a szülőket támogatja akkor is, ha újabb gyermek vállalása, és akkor is, ha a munkába való visszatérés mellett döntenek.

Eltöröltük a gyest igénybe vevők munkavégzési korlátozásait is a gyermek egyéves korától, míg a 2016-tól életbe lépett intézkedés alapján már a gyermek féléves korától időkorlátozás nélkül folytatható keresőtevékenység a gondozási ellátások folyósítása mellett.

Ugyanígy az intézkedéscsomagnak köszönhető az is, hogy ezeket az ellátásokat most már egyszerre több gyermek után is igénybe lehet venni. Bevezettük az úgynevezett diplomásgyedet is, amelynek időtartamát 2018-tól egy évvel meghosszabbítottuk, vagyis az már a gyermek kétéves koráig jár. A támogatási rendszer rugalmasságának köszönhetően az édesanya vagy az édesapa is igénybe veheti a gyermekek után járó támogatások nagy részét – áll az államtitkár írásbeli válaszában.