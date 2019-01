Rig Lajos és Mesterházy Attila együtt szerveznek tüntetést

Korábbi elveik utolsó morzsáit is feladni látszik a Jobbik és az MSZP. Ezt mi sem példázza jobban, mint hogy a két párt két maghatározó arca, Rig Lajos és Mesterházy Attila közösen szerveznek tüntetést a Fidesz-kormány ellen Tapolcán. A korábban radikális, majd néppártosodással mini párttá zsugorodott Jobbiknak és a többszörösen megbukott, megújulni képtelen szocialista pártnak végül is már minden mindegy. Az eddig csak színfalak mögött zajló, titkos háttéralkuk helyett immár nyilvánosan is összefogást hirdettek. A Facebookon, esemény formájában, és csoportokban, privát üzenetekben invitálják az embereket január 5-ére a Fidesz iroda elé.

Úgy látszik a vidéki ellenzéki politikusok megirigyelték Szél Bernadették MTV székházfoglaló akcióját, és hogy ha érdemi munkával nem is, legalább cirkusszal és színészi alakításukkal sikerült a figyelem középpontjába kerülniük. Bár lassan a fél világ a magyar parlamenti ellenzéken röhög, tesznek rá még egy lapáttal és újabb felvonás következik.

Nem csak a fővárosban, hanem vidéken is folytatódik a tüntetéssorozat, immár Tapolcán is. Szakszervezeti vezetők mellett a két felszólaló Rig Lajos (Jobbik) és Mesterházy Attila (MSZP) lesznek.

Ez az a körzet, ahol az egyik legnagyobbat bukott a Jobbik és az MSZP a választásokon, hiszen a Fidesz jelöltjére itt még soha nem szavaztak annyian mint most áprilisban. Az MSZP egész Veszprém megyében megsemmisült és a tapolcai Jobbik is néhány fősre zsugorodott. A Veszprém megyei ellenzéki képviselők – Mesterházy Attila és Rig Lajos is – listáról jutottak a parlamentbe.

Bár úgy volt, hogy Mesterházy egyéni jelölt lesz Veszprémben, de aztán nem vállalta a megmérettetést és visszalépett. Rig Lajos óriási önbizalommal vágott neki, annál nagyobbat esett. Azt, hogy most képviselő, csak annak köszönheti, hogy Vona Gábor lemondása miatt listáról bekerült az Országgyűlésbe.

Történt mindez annak ellenére, hogy a Veszprém megyei hármas számú választókerületben egyébként is mismásoltak a háttérben. Teljesen nyilvánvaló volt a Jobbik-MSZP összeborulás. A szocialisták olyan jelöltet indítottak, akit senki sem ismert a megyében, egy volt diplomatát, aki ráadásul kampányolni is elfelejtett. Eddig minden adandó alkalommal lázasan tagadták, hogy összefogtak volna, alku lenne közöttük. Úgy tűnik nem titkolják tovább. Az újabb taktika a nyílt összeborulás, ahogy országosan, úgy Veszprém megyében is.

