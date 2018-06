Rétvári Bence: több program indult a diákok képességeinek fejlesztésére

Több európai és magyar program is indult azért, hogy felkeltse a diákok érdeklődését a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI- vagy STEM-) pályák iránt és fejlessze kompetenciájukat - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Bangóné Borbély Ildikó, Molnár Gyula és Tóth Bertalan MSZP-s képviselők írásbeli kérdésére válaszolva.

Rétvári Bence az Országgyűlés honlapján közzétett válaszában részletezte: A Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében című projekt részeként az iskolákban tanórai vagy tanórán kívüli, általános pályaorientációs programokat tartanak az általános és középiskolákban.

A Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése című projekt keretében vissza nem térítendő támogatásra pályázhattak olyan szervezetek, amelyek céljai közé tartozik a természettudományos ismeretterjesztés, természettudományos oktatás-képzés.

Kitért arra is: hazai finanszírozású a pályaorientációt és a MTMI-kompetenciákat, készségeket támogató program az Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a tudományhoz című alprogram. Az alprogram célja a középfokú iskolai oktatásban részt vevő természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása úgy, hogy mentori támogatással kipróbálhassák magukat egyéni és csoportos kutatásokban is.

Az ország digitális oktatási stratégiája céljainak megvalósításához járul hozzá a Digitális környezet a köznevelésben című projekt – tudatta Rétvári Bence.

Úgy folytatta: ebben olyan digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő mintaprogramokat valósítsanak meg, amelyek kifejezetten a természettudományos megismerés kompetenciafejlesztésére épülnek. Ezek a programok hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több tanuló kedvelje meg a természettudományos tárgyakat és akarjon továbbtanulni matematikai, természettudományos, műszaki vagy informatikai irányban.

Az államtitkár jelezte: a kormány továbbra is támogatja, hogy a digitális pedagógia ne csak a tanórákon, hanem egyéb tanulási formákban is megjelenjen. Ezt támasztják alá a különböző állami támogatással megrendezett versenyek, mint például az informatikai OKTV, a World Robot Olympiad és a First Lego League.

A Digitális témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A Fenntarthatósági témahét a fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelés, természettudományos és technikai ismeretek, tudatosság, kompetencia fejlesztésének céljával jött létre – olvasható Rétvári Bence válaszában.