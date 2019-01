Rétvári Bence: Növekedett a nyugdíjak vásárlóértéke az elmúlt években

A kormány számára a családok támogatása azért is kiemelt feladat, mert szeretné elsősorban a magyar állam és nemzet érdekeit szolgálni. Az ellenzék múlt héten élesen bírálta ugyan a nyugdíjutalások késedelmét, de azok már a pénteki nap végére megtörténtek, biztosított Rétvári Bence. A nyugdíjasok jól jártak, hisz januárban megemelt nyugdíjat kaptak. Az államtitkár emlékeztetett, a most az utalások körüli helyzetet bíráló ellenzék elvett az idősektől egyhavi nyugdíjat, amit azóta a jelenlegi kormány már visszaadott. A pénteken kapott nyugdíj összege decemberhez képest 3500 forinttal emelkedett – emlékeztetett Rétvári Bence, aki megjegyezte, a kormányváltás idején, 2010-ben egy lyuk tátongott a nyugdíjakban, amelyet előbb be kellett foltoznia a kormánynak.

Az elmúlt évek emelései során a nyugdíjak vásárlóértéke 10%-kal növekedett, ezen felül nyugdíjprémiummal is kiegészült a megemelt összeg. Az államtitkár kiemelte, az összegszerű emeléseken túl közel 80 milliárdos összeget Erzsébet utalvány révén kaptak meg, és az Erzsébet program egyéb elemei, mint például kedvezményes üdülések is segítették az időseket.

