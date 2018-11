Rétvári Bence: Nőtt a nyugdíjak reálértéke is

Betartották a kormánypártok a nyugdíjasoknak 2010 előtt tett ígéretüket, azóta közel 30 százalékkal emelkedett az ellátás – mondta el a Karc FM reggeli műsorában az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára. Sőt, a nyugdíjas infláció levonásával is közel 10 százalékkal emelkedett a nyugdíjak reálértéke – hangsúlyozta Rétvári Bence, aki beszámolt arról is, hogy a posta is elkezdte kézbesíteni a nyugdíjprémiumot.

