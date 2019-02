Rendőrkézen a Pintérre hivatkozók

A miniszter utasítására a nevével visszaélő bűnözők a törvény teljes szigorára számíthatnak

A belügyminiszter továbbra is azt várja el, hogy a hatóságok a törvény teljes szigorával járjanak el azokkal szemben, akik rá, a minisztériumára vagy a hatóságokra hivatkozva akarnak előnyökhöz jutni. Így ez vár arra a bűnbandára is, amely százmilliókat csalt ki ilyen módon az áldozatai­tól, s arra a vadásztársasági elnökre is, aki Pintérre hivatkozva ígért sikeres pályázatot egy sértettnek.

Évente átlag három-négy olyan bűncselekményt megalapozó eset jut a hatóságok tudomására, amikor általában csalók kiváló politikai, gazdasági, illetve hatósági kapcsolataikra hivatkozva ígérik meg károsultjaiknak, hogy pénzért vagy más előnyért cserében „elsikálják” ügyüket a hatóságoknál, vagy például uniós pályázati pénzhez juttatják, illetve önkormányzati pályázatok megnyeréséhez segítik.

A Belügyminisztérium adatai alapján az esetek felében Pintér ­Sándorra hivatkozva csalnak ki tízmilliókat a sértettektől, akik nem tudják, hogy a miniszter már első hivatalba lépésekor, 1998-ban kihirdettette: nem tűri, hogy visszaéljenek a nevével, közhatalmi funkció­jával, ezért arra utasította a rendőrséget, hogy a nevével, illetve a tárcával kapcsolatos leghalványabb gyanú esetén a törvény teljes szigorával járjanak el.

Úgy tudjuk, ezt kérés formájában megfogalmazta a nem az irányítása alá tartozó, nyomozati jogkörrel bíró szervek vezetői felé is, így az adóhatóságoktól és a nyomozó ügyészségektől is zéró toleranciát vár el azokkal szemben, akik a személyére, a Belügyminisztériumra vagy bármelyik szervére hivatkoznak az egyes bűncselekmények elkövetése során. Ezeket az eseteket a Nemzeti Védelmi Szolgálat tárta fel, ahogy annak a csalássorozatnak az elkövetői ellen is a szervezet folytatott operatív vizsgálatot, amelyről a PestiSrácok.hu a közelmúltban számolt be.

Mint írták, a Központi Nyomozó Főügyészség által elrendelt nyomozás tárgya, hogy a bűnbanda több száz millió forintot szedett össze olyan módon, hogy ismert és befolyásos politikai, közéleti, illetve hatósági szereplőkre hivatkozva megkörnyékeztek több, büntetőeljárás alatt álló vagy nyomozás célkeresztjében lévő vállalkozót. A többnyire adóügyekben érintett személyeket az eljárás adatai szerint a bűnözői kör vezetője, D. András kereste fel, aki a sértettek vallomásai szerint fedett nyomozónak, máskor az adóhatóság felderítőjének adta ki magát, és arra hivatkozott, kiváló kapcsolatban van a belügyminiszterrel, akivel „mindent el tud intéztetni”.

Az egyik tanúnak a „felderítő” beszélt arról is, hogy a „lehúzásokból” szerzett pénzek nem hozzá, hanem a miniszté­rium „feketekasszájába” kerülnek, és ő a begyűjtött összegből csak részesedést kap. Laptársunk szerint a férfi az egyik megkörnyékezett vállalkozónak azt is megígérte, kihozatja az áfacsalás gyanúja miatt letartóztatott üzlettársait a börtönből egy markában lévő megyei főügyész segítségével, az ügyre már „Pintér Sándor is rábólintott”. A banda tagjairól már az NVSZ megállapította, hogy soha nem álltak kapcsolatban sem a miniszterrel, sem a szóba hozott főügyésszel.

Ugyanez a helyzet a tudomásunkra jutott másik, hasonló ügyben. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságon indult eljárás még 2017 őszén egy Heves megyei vadásztársaság elnöke ellen, befolyással üzérkedés elkövetésének gyanúja miatt.

A fővárosban lakó férfi a nyomozás adatai szerint a politikai, gazdasági élet meghatározó személyeire, vezetőire, miniszterekre, köztük Pintér Sándorra hivatkozva a tiszai vízlépcső melletti egyik településen készpénzt vett át egy vállalkozótól, akinek cserébe azt ígérte: az említett körökben így a belügyminiszternél is közbenjár egyes pályázatok kedvező elbírálása érdekében. Az elnök azonban alaptalanul emlegette a kapcsolatait, amelyek – mint azt az eljárás során a hatóságok megállapították – soha nem léteztek.