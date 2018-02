Rendhagyó haditechnikai szabadtéri kiállítás a hadtörténeti múzeumban

Magyar fejlesztésű és gyártmányú technikai eszközök kiállításával várja a haditechnika iránt érdeklődőket a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet Múzeum (HM HIM) – tájékoztatta az intézmény pénteken az MTI-t.

A péntektől jövő keddig tartó tárlaton a budai Várban a hadtörténeti múzeum díszudvarán, valamint a Kapisztrán téren a múlt és a jelen technikai eszközeit is kiállították.

Megtekinthető többek között a magyar fejlesztésű és építésű Komondor könnyű-páncélvédettségű járműcsalád három változata: a páncélozott jármű mentő-vontató-, csapatszállító- és rendvédelmi feladatokra kialakított eszköz, a RÁBA H-14 típusú tehergépjármű, az ARIES csapatszállító busz, valamint a Rába-Heros Aquadux-X 4000 tűzoltó gépjárműfecskendő is.

Meg lehet nézni továbbá a HM HIM gyűjteményében lévő régi kor magyar hadiipari eszközeit, mint például az 1963-ban rendszeresített D-442 FUG felderítő- úszó gépjármű, melyet a szembenálló erők, valamint a sugárszennyezettség felderítésére fejlesztettek.

Kiállították továbbá a RÁBA Magyar Vagon- és Gépgyár által 1970-óta sorozatgyártott D-944 PSZH páncélozott szállító harcjárművet, továbbá a Magyarországon kívül Kínában, Irakban, Egyiptomban és Szíriában is rendszeresített Csepel D-344 tehergépkocsit. Érdekességként kiemelték továbbá, hogy a II. világháború időszakából egy 1935M 2 m-es légvédelmi távmérő, egy 1940M Gamma-Juhász segéd-lőelemképző és egy 1936 M 40 mm-es légvédelmi gépágyú is látható a HM HIM rendhagyó kiállításán – áll a közleményben.