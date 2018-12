Rendbe rakják, megújítják a Nyugati téri aluljárót

A MÁV felmondja a területen a számára előnytelen bérleti szerződéseket

Megszűnik a bazári hangulat a Nyugati téri aluljáróban, a MÁV sorban mondja fel az előnytelen szerződéseket a boltok üzemeltetőivel. A metrórekonstrukcióval párhuzamosan várható az aluljáró és a tér teljes megújítása.

A MÁV megkezdte a Nyugati tér alatti, kezelésében lévő aluljárórészek rendbetételét: munkatársai elbontották a már nem használt árusító bódékat, reklámtáblákat, lebontották az álmennyezetet (kivéve a tartószerkezet világítás felfüggesztésére szolgáló részeit), eltávolították a graffitiket, elvégezték a padló, az oldalfalak és a lépcsők vegyszeres takarítását, illetve az elkoszolódott, poros mennyezet ipari porszívózását – tudta meg a Magyar Idők.

Az állami közlekedési társaság tájékoztatása szerint várhatóan 2019 első negyedévében végzik el a falfelületek, a mennyezet festését, a lépcsőkorlátok tisztítását, valamint a sérült lépcsőfokok és burkolatok javítását. Az is kiderült, hogy az aluljárókat sok helyen leszűkítő, kirakodóvásárokhoz hasonló üzletek bezárásával a fővároshoz és a MÁV-hoz méltatlan állapotok, az előnytelen szerződések megszüntetése volt a vasúttársaság célja. A MÁV részéről azt is hozzátették, hogy jelentős lépéseket tettek az utaskiszolgálási színvonal javítása érdekében is; illetve egyeztetéseket kezdeményeztek a fővárossal, hogy az érintett aluljárószakaszok átfogó rendezése, további felújítása a közeljövőben megtörténhessen. Az aluljáróban a metrókijáratok is megújulnak. A BKV a Metró Felújítási Projekt Igazgatóság révén a 3-as metróvonal infrastruktúra-rekonstrukcióját koordinálja. A Nyugati téri metróállomás az észak–déli metróvonal középső szakaszán található, a fővárosi közlekedési vállalat tájékoztatása szerint ennek a szakasznak az állomási rekonstrukciója a jelenlegi ütemterv szerint várhatóan 2020 második felében kezdődik, a déli szakasz felújítását követően.

A Skála Metró előtti teret és az aluljáróba vezető lépcsősort a VI. kerület beruházásában, a főváros, illetve az üzlet- és irodaház támogatásával már 2015-ben átépítették.

A Nyugati tér további felszíni részeinek fejlesztése, átépítése a főváros és a kormány közötti tárgyalásokon is szóba került. Tarlós István főpolgármester már több fórumon is elmondta, hogy a tervek szerint eltűnik a felüljáró a Nyugati térről.

A Bajcsy-Zsilinszky úton közlekedési lámpás csomópontba torkolló, ezért gyakran beduguló felüljáró helyett szintbeli kereszteződés kialakítása a valószínűbb, ami lehetőséget teremtene a villamosközlekedés visszaállítására, a Deák téren és a Lehel téren végződő vonalak összekötésére.