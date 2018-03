Rekordösszeget fordítanak gyermekétkeztetésre

Közel háromszorosára emelkedett a költségvetési forrás 2010 óta

Idén többet költ Magyarország ingyenes gyermekétkeztetésre, mint valaha bármelyik kormány. Egészen pontosan szociális gyermekétkeztetésre az idei költségvetésben 79 milliárd forint jut. Ez nem csak iskolai, szünidei étkeztetési támogatást jelent, a háromévesnél kisebb gyermeket nevelő rászorultak már ételcsomagot is kapnak.

Összehasonlításképpen: a szocialista kormány utolsó évé­ben, 2010-ben az ingyenes gyermekétkeztetésre csupán 29 milliárd forintot biztosítottak, azóta közel háromszorosára emelkedtek az erre fordítható források.

Az ingyenes gyermekétkeztetés területén továbbra is bővülő forrásokkal lehet számolni, hiszen míg tavaly 74 milliárd, addig idén ötmilliárddal több, 79 milliárd forint jut erre a célra. Januártól kiszélesítették az ingyenességi körbe való jutás lehetőségét is, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételéhez szükséges jövedelemhatárt öt százalékkal csökkentették. Ezzel az intézkedéssel további tízezer gyermek kerülhet be a szociális étkeztetés rendszerébe. Ezeket a döntéseket az ellenzék nem támogatta, egyes esetekben pedig kifejezetten támadta a parlamentben, azaz ha az ellenzéken múlt volna, akkor ezek a támogatások nem lennének.

Mint ismert, 2016 januárjától az önkormányzatoknak kötelező gondoskodniuk nemcsak a nyári, hanem minden iskolai szünetben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetéséről is. Ennek köszönhetően országszerte 208 ezer hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesülhet az iskolai szünetekben is napi egyszeri ingyenes étkezésben, ha szülei igénylik.

Ennek költségeire a kormány tavaly 6,67 milliárd forintot különített el, amely csaknem háromszorosa a 2010-ben nyári gyermekétkeztetésre fordított támogatásnak. Mintegy ötven százalékkal, 370-ről 570 forintra emelkedett az egy gyermek egynapi szünidei étkeztetésére fordított összeg is. A gyermekétkeztetésre fordított összes forrás 2010 óta közel háromszorosára emelkedett. A korábbi 35-40 nap helyett most 65-70 napon veszik igénybe a rászoruló gyerekek az ingyenes szünidei étkezést.

Tavaly december középétől az egész országra kiterjesztette a kormány a hátrányos helyzetű gyermekes családoknak szánt ételcsomag osztását is, amelyre a következő években 18,3 milliárd forintot fordít. Az ételcsomagra a három évnél fiatalabb gyereket gondozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok jogosultak.

A program kísérleti szakasza még tavaly júliusban kezdődött Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A kibővített, immár országos programban a tíz kilogrammos, tartós élelmiszereket is tartalmazó csomagokat havonta egyszer osztják, s a korábbi nyolcezer forintról 13 ezer forintra növelték annak keretét.