Rekeszizomhoz ültettek be pacemakert

Elvégezték az első rekeszizompacemaker-beültetést Magyarországon – jelentették be kedden a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati Klinikáján. Az ötéves kisfiú, aki a műtétig gépi lélegeztetésre szorult minden alváskor, a májusi operáció óta jól van.

Szabó Attila, a klinika igazgatója elmondta: a gyermeknek a központi idegrendszer légzőközpontját érintő ritka betegsége van, emiatt a légzőközpont alvás közben nem működteti a rekeszizmot.

– A pacemaker folyamatosan stimulálja a rekeszizmot, ezáltal már nincs szükség gépi lélegeztetésre, így jelentős életminőség-javulás következhet be – ismertette az igazgató.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a sajtótájékoztatón az Euró­pában is egyedülálló beavatkozásról úgy nyilatkozott: az egyetem mindig is törekedett az innovációs megoldások bevezetésére és alkalmazására. Reményei szerint ez az eszköz sok kisgyermeken fog segíteni.

Lódi Csaba, az intenzív terápiás osztály vezetője arról számolt be, hogy a következő ilyen beavatkozások szep­temberben és októberben várhatók a klinikán.