A Rákosi-korszak köszön vissza Gyurcsány mondataiban

A magyarországi létező baloldal ámokfutásának újabb fejezete íródott Gyurcsány Ferenc országjárásának pénteki állomásán, az Újpesti Polgár Centrumban.

A többszörösen megbukott korábbi kormányfő néhány száz híve előtt elmondott beszédéből kiderült, hogy újbóli hatalomra kerülésük esetén milyen sorsot szánnának politikai ellenfeleiknek, és nemcsak Orbán Viktornak, de most már a miniszterelnök családtagjainak, illetve jelenlegi közjogi méltóságoknak, mint például Polt Péter legfőbb ügyésznek is. Gyurcsány amellett, hogy felelősségre-vonással, börtönnel fenyegetőzött, még az egyházi vezetőknek is üzent, mondván „majd mi megtanítjuk nekik a Szentírást!”

A DK elnökének megdöbbentő mondatai között olyan is elhangzott, hogy „ő már találkozott a Gonosszal, és tudja, hogy az Orbán” illetve azt az egészen elképesztő, már-már elmebajos kifejezést is használta, hogy „az irodalom oktatását Harry Potterrel, nem pedig a Halotti beszéddel kell kezdeni” – derült ki a Pesti Srácok tudósításából