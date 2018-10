Rágalmazásért felelhet a 444 újságírója

Rágalmazás miatt állt bíróság elé Halász Júlia, a 444.hu munkatársa kedden, a Budai Központi Kerületi Bíróságon. Mint ismert: az újságíró még tavaly májusban vádolta meg azzal a fideszes Szabó Lászlót, hogy egy zártkörű fórumon bántalmazta őt és elvette a telefonját. Az eset után még tüntetést is szerveztek a “kormánypárti erőszak” ellen, ügyében még a nemzetközi újságírószövetség is felemelte a hangját, aztán a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást. Ezután perelte be Halász Júliát rágalmazás miatt a magánvádló.

Tanúk meghallgatásával folytatódott a Halász Júlia ellen rágalmazás miatt indított per tárgyalása. A Magyar Időknek Horváth Z. Péter, a magánvádló jogi képviselője azt mondta: amennyiben Halász Júlia nem tudja bizonyítani, hogy megtörtént mindaz, amivel a balliberális médiában vádolta a fideszes Szabó Lászlót, akkor a bíróság elmarasztaló ítélettel sújthatja a 444.hu munkatársát.

Mint ismert: Halász még tavaly májusban azért jelentette fel Szabó László XI. kerületi Fidesz-tagot, mert állítása szerint egy nyilvános rendezvényen elvették a telefonját, azután kidobták a Fidesz konzultációs fórumáról. Az újságíró szerint Szabó kicsavarta a kezéből a mobilt, elkezdte lökdösni, azután a karjánál fogva kirángatta az épület elé, ahol képeket törölt le a tőle elvett telefonról.

Az egyébként zárt körű Fidesz-rendezvény szervezője, Szabó László ezzel szemben azt mondta, hogy nem történt erőszak, viszont feljelentette Halászt rágalmazás miatt. A Budai Központi Kerületi Bíróság július elején el is rendelte a nyomozást, időközben mindkét vizsgálat befejeződött: a Halász Júlia feljelentésére indult eljárást bűncselekmény hiányában szüntették meg, miután a nyomozóhatóság megállapította, Szabó László nem követte el azt, amivel Halász megvádolta. A Szabó által tett feljelentés következtében azonban büntetőper indult Halász ellen.

Az újságírónő balliberális sajtóban előadott története ugyanis már a kezdetektől több sebből vérzett, Halász pedig közösségi oldalán fakadt ki a rendőrségi eljáráson, amit szerinte “nem kellő gondossággal” végezett a hatóság. A rendőrségi közlés alapján azonban Halász ebben is csúsztatott.

Az általa megvádolt Szabó László lapunknak elmondta: ő már az ügy kezdetétől ugyanazt mondja, Halász Júlia képtelenebbnél képtelenebb állításokkal próbálta lejáratni a médián keresztül, és teljesen alaptalanul vádolta meg erőszakkal. – Ami őszintén megrémített az az ellenzéki média reakciója volt.

Mindenféle bizonyíték, az ügyben kiadott sajtóközlemény ellenére napokig hajtóvadászat folyt ellenem, az újságírók zaklatták az ismerőseimet, a családtagjaimat. Emellett számos valótlan, kizárólag a lejáratásomat célzó információt összehordtak rólam, még tüntetést is szerveztek – fogalmazott Szabó László.

Szavai szerint a nyomozás kezdetétől bízott abban, hogy a rendőrség ugyanerre az eredményre jut, azaz hogy a Halász Júlia által elmondottak nem úgy és nem olyan formában történtek. Lapunk megkeresésére Halász Júlia közölte, hogy a tegnapi tárgyaláson történteket egyelőre nem kívánja kommentálni.

A rágalmazással vádolt újságírót Hüttl Tivadar, a TASZ ügyvédje, valamint a 444 kötelékében dolgozó Palatics Edit védi a bíróságon.